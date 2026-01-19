Șocul trăit de un șofer de TIR când a aflat cât valora, de fapt, toată marfa pe care el tocmai o vânduse cu numai 1200 de euro

Un șofer de TIR a avut parte de un adevărat șoc atunci când a descoperit cât valora, de fapt, toată marfa din autotren pe care el tocmai o vânduse cu numai 1200 de euro. Povestea a fost făcută publică și nu puțini au fost cei care l-au compătimit pe bărbat.

El a crezut că face o afacere atunci când s-a decis să vândă marfa pe care o transporta pentru suma de 1200 de euro, arată libertatea.ro.

Cât valora marfa din TIR

Însă, când a aflat prețul corect, și-a pus mâinile în cap, mai ales că îl așteptau probleme destul de mari.

Potrivit sursei citate, șoferul de TIR transporta 12,5 tone de ciocolată. Un antreprenor i-a propus să-i cumpere toată marfa pentru numai 1200 de euro. În realitate, aceasta valora 113.737 de euro.

S-a întâmplat în Spania, iar autoritățile au fost sesizate de firma care nu a mai primit marfa pe care o plătise în avans. Poliția a intervenit și a recuperat transportul în regiunea Alicante.

Ancheta a scos la iveală faptul că șoferul de TIR fusese în orașul Zaragoza, unde a încărcat 12,5 tone de ciocolată aparținând unei companii. Toată marfa trebuia transportată la un centru logistic din Elche. Șoferul a considerat, însă, că e mai bine să facă o „combinație”, așa că a vândut ciocolata pe doar 1200 de euro.

După ce a golit marfa, a abandonat camionul. Poliția a deschis o anchetă și, în final, i-a arestat pe inculpați. La interogatoriu, șoferul de TIR a spus tot, astfel că marfa a fost recuperată în întregime.

