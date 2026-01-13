Prima pagină » Actualitate » Soldaţii americani pleacă din România, iar şeful MApN „reconfirmă legătura solidă dintre România și SUA, partenerul nostru strategic”

Luiza Dobrescu
13 ian. 2026, 08:22, Actualitate
În timp ce SUA îşi recheamă tot mai mulţi soldaţi în ţară sau îi trimit în misiuni în alte ţări, ministrul Apărării, Radu Miruţă, subiniază „legătura solidă dintre România și SUA, partenerul nostru strategic.” Luni, acesta s-a întâlnit cu însărcinatul cu afaceri al SUA, Michael L. Dickerson, la Bucureşti. 

„Întâlnirea de astăzi cu dl Michael L. Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA, a fost o reconfirmare a legăturii solide dintre România și SUA, partenerul nostru strategic”, scrie Radu Miruţă, după întâlnirea cu oficialul american.

„Am discutat deschis despre securitatea regională, cooperarea în domeniul apărării și pașii concreți pentru a ne adapta împreună noilor provocări. România rămâne un partener activ și de încredere în NATO, investește așa cum și-a asumat pentru modernizarea Armatei și colaborează strâns cu forțele aliate.

Sprijinul constant al SUA în această direcție este esențial. Iar angajamentul nostru comun e clar: securitate, stabilitate și un parteneriat strategic care produce rezultate reale.”

Ceva mai târziu, a fost transmis şi un comunicat de către MApN în care se transmite că discuţia dintre cei doi oficiali s-a axat şi pe „subiecte de interes strategic pentru ambele părti, cu accent pe situația de securitate regională, stadiul cooperării bilaterale în domeniul achiziţiilor pentru apărare și oportunităţile pentru dezvoltări ulterioare, ca necesitate a adaptării constante la actualele și viitoarele provocări de securitate”.

          „Ministrul Apărării Naționale a reiterat angajamentul ferm al României față de securitatea colectivă a NATO, evidențiind contribuţia activă a țării noastre la întărirea securităţii regionale atât prin investițiile în apărare, cât și prin cooperarea extinsă cu forțele aliate. Totodată, ministrul și-a exprimat aprecierea pentru relaţiile bilaterale cu SUA, în cadrul oferit de Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări, reamintind rolul Statelor Unite ale Americii în consolidarea posturii de descurajare și apărare a României și a Flancului Estic al Alianţei.

          Întâlnirea de astăzi a reconfirmat angajamentul ambelor părţi pentru continuarea dialogului politico-militar și a colaborării strânse în sprijinul securității și stabilității regionale și euroatlantice”, se mai arată în comunicat.

În octombrie 2025, au părăsit România 1.000 de soldaţi americani, din toate bazele militare de pe teritoriul nostru, în urma deciziei Pentagonului de reducere a trupelor în Europa de Est.

Radu Miruță recunoaște că habar nu are de legislația stagiului militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific”

Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea”

