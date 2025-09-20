„Lichidarea și listarea” a companiile de stat este soluția pe care USR a găsit-o pentru ieșirea din criză. Declarația a fost făcută de șeful USR, Dominic Fritz, sâmbătă, în cadrul conferinței de presă prilejuită cu împlinirea a 9 ani de la înființarea formațiunii politice pe care o conduce.

„Putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers”, mai spune Dominic Fritz despre companiile de stat care pot fi listate la bursă.

„Vedem și un mare potențial în listarea la bursă a mai multor acțiuni din companiile de stat. Acolo unde companiile funcționează, trebuie să scoatem mai multe participațiuni la bursă. Asta înseamnă că, fără să pierdem controlul statului, adică statul menține o majoritate de 51% dar o participațiuni minoritare pot fi scoase la bursă și putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers.”

Declarațiile vin și în contextul în care bugetul de stat este într-o situație tensionată, iar guvernul Ilie Bolojan, din care face parte și USR, se caută în toate buzunarele pentru a mai aduce bani la buget, astfel încât deficitul bugetar să scadă.

