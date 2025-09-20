Prima pagină » Actualitate » Lichidare și listare. Soluția USR pentru ieșirea din criză. Închideri de companii și listarea la bursă a celor profitabile: FRITZ: Putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers

Lichidare și listare. Soluția USR pentru ieșirea din criză. Închideri de companii și listarea la bursă a celor profitabile: FRITZ: Putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers

Luiza Dobrescu
20 sept. 2025, 11:58, Actualitate
Lichidare și listare. Soluția USR pentru ieșirea din criză. Închideri de companii și listarea la bursă a celor profitabile: FRITZ: Putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers

„Lichidarea și listarea” a companiile de stat este soluția pe care USR a găsit-o pentru ieșirea din criză. Declarația a fost făcută de șeful USR, Dominic Fritz, sâmbătă, în cadrul conferinței de presă prilejuită cu împlinirea a 9 ani de la înființarea formațiunii politice pe care o conduce.

„Putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers”, mai spune Dominic Fritz despre companiile de stat care pot fi listate la bursă.

„Vedem și un mare potențial în listarea la bursă a mai multor acțiuni din companiile de stat.

Acolo unde companiile funcționează, trebuie să scoatem mai multe participațiuni la bursă.

Asta înseamnă că, fără să pierdem controlul statului, adică statul menține o majoritate de 51% dar o participațiuni minoritare pot fi scoase la bursă și putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers.”

Declarațiile vin și în contextul în care bugetul de stat este într-o situație tensionată, iar guvernul Ilie Bolojan, din care face parte și USR, se caută în toate buzunarele pentru a mai aduce bani la buget, astfel încât deficitul bugetar să scadă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Moment festiv la USR. Partidul împlinește 9 ani. Președintele Fritz recunoaște că România o duce rău cu USR la guvernare: Românii nu o duc bine momentan/Mulți oameni simt că puterea lor de cumpărare a scăzut

Bolojan l-a demis pe secretarul de stat, reținut de DNA. USR a pus IMEDIAT doi secretari de stat la Economie

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Tragedie pe munte! O persoană a murit și alte trei au suferit răni grave în ultimele 24 de ore
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Paradisul în care Elena Udrea s-a ascuns. Locul unde milionarii lumii fug de lege și de ochii curioși
Evz.ro
Diferențe între cardurile de debit și cele de credit. Cum ar trebui folosite și ce riscuri pot ascunde
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Trotinetele electrice de închiriat, interzise în Piatra Neamț după ce un băiat de 15 ani a murit în urma unui accident! Când intră în vigoare măsura?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Artemisia Gentileschi, pictorița feministă care l-a întrecut pe Caravaggio
HOROSCOP Patru zodii, sub semnul NOROCULUI, în septembrie 2025. Toate dorințele să vor împlini
13:59
Patru zodii, sub semnul NOROCULUI, în septembrie 2025. Toate dorințele să vor împlini
EXTERNE Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale
13:51
Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale
POLITICĂ Ionuț Moșteanu a anunțat că România așteaptă banii de la UE ca să înceapă să producă drone militare
12:53
Ionuț Moșteanu a anunțat că România așteaptă banii de la UE ca să înceapă să producă drone militare
ACTUALITATE Iranieni prinși cu documente false pe Otopeni. Ce încercau să facă și de unde veneau
12:48
Iranieni prinși cu documente false pe Otopeni. Ce încercau să facă și de unde veneau
ULTIMA ORĂ Haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Traficul aerian, PARALIZAT din cauza unui atac cibernetic major / Care este situația pe Otopeni
12:41
Haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Traficul aerian, PARALIZAT din cauza unui atac cibernetic major / Care este situația pe Otopeni
ACTUALITATE ZILELE BUCUREȘTILOR 2025. Paradă, bătaie cu flori, spectacole și un raliu în Capitală/Programul evenimentelor din weekend-ul 20-21 septembrie
12:19
ZILELE BUCUREȘTILOR 2025. Paradă, bătaie cu flori, spectacole și un raliu în Capitală/Programul evenimentelor din weekend-ul 20-21 septembrie