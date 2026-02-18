Soluții simple pentru o atmosferă plăcută în casă, pe timp de iarnă. De ce este util să pui o cană de apă pe calorifer

Odată cu temperaturile scăzute din timpul iernii, aerul devine mai uscat în casă, fenomen care poate cauza mai multe neplăceri, de la piele uscată și buze crăpate până la o stare generală de disconfort.
De asemenea, uscăciunea excesivă a aerului poate dăuna mobilierului din lemn și chiar sănătății casei, iar o soluție la îndemână pentru a crește umiditatea aerului este să pui o cană de apă pe calorifer. O metodă simplă, dar eficientă, care poate aduce multiple beneficii.
Pe măsură ce scad temperaturile, aerul rece de afară are o capacitate limitată de a reține umiditatea. Și, spre deosebire de aerul cald, care poate menține mai multă umiditate, aerul rece tinde să fie mai uscat, iar acest lucru se reflectă și în interiorul casei.
De asemenea, sistemele de încălzire centrală contribuie și ele la uscarea aerului pentru că aduc căldură, dar nu și umiditate.
Iar acest aer uscat poate provoca uscăciune la nivelul pielii, iritarea ochilor, deshidratarea buzelor și a mucoaselor, ceea ce poate agrava disconfortul resimțit în sezonul rece.
Specialiștii recomandă un nivel de umiditate între 35% și 50% pentru a asigura un mediu sănătos și confortabil. Acest interval de umiditate este benefic pentru confortul fizic, dar ajută și la prevenirea unor probleme de sănătate și de întreținere a locuinței, potrivit cnet.com.
În schimb, dacă umiditatea este prea scăzută, acest fapt poate contribui la apariția unor afecțiuni respiratorii, uscarea și fisurarea lemnului din mobilier și podele, precum și la deteriorarea tablourilor sau a instrumentelor muzicale.
Pe de altă parte, umiditatea excesivă favorizează apariția mucegaiului și a acarienilor de praf, care pot agrava alergiile.
O metodă simplă de a adăuga umiditate aerului din casă este să pui o cană de apă pe calorifer. Atunci când apa se încălzește, ea începe să se evapore, iar vaporii ajung în aer, crescând astfel umiditatea din încăpere.
Această metodă este eficientă și economică, având în vedere că nu necesită curent electric sau dispozitive sofisticate.
Își trebuie doar un recipient rezistent la căldură, cum ar fi o cană sau un bol metalic sau ceramic, care poate rezista la temperaturi ridicate fără a se deteriora.
Este important să cureți și să umpli recipientul cu apă, zilnic, pentru a evita apariția microbilor și a bacteriilor care ar putea să afecteze calitatea aerului.
Iată câteva metode practice, care nu necesită mult efort sau costuri ridicate, pentru mai multă umiditate în aerul din casă:
