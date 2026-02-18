Soluții simple pentru o atmosferă plăcută în casă, pe timp de iarnă. De ce este util să pui o cană de apă pe calorifer

Odată cu temperaturile scăzute din timpul iernii, aerul devine mai uscat în casă, fenomen care poate cauza mai multe neplăceri, de la piele uscată și buze crăpate până la o stare generală de disconfort.

De asemenea, uscăciunea excesivă a aerului poate dăuna mobilierului din lemn și chiar sănătății casei, iar o soluție la îndemână pentru a crește umiditatea aerului este să pui o cană de apă pe calorifer. O metodă simplă, dar eficientă, care poate aduce multiple beneficii.

Motivul pentru care aerul devine mai uscat, în timpul iernii

Pe măsură ce scad temperaturile, aerul rece de afară are o capacitate limitată de a reține umiditatea. Și, spre deosebire de aerul cald, care poate menține mai multă umiditate, aerul rece tinde să fie mai uscat, iar acest lucru se reflectă și în interiorul casei.

De asemenea, sistemele de încălzire centrală contribuie și ele la uscarea aerului pentru că aduc căldură, dar nu și umiditate.

Iar acest aer uscat poate provoca uscăciune la nivelul pielii, iritarea ochilor, deshidratarea buzelor și a mucoaselor, ceea ce poate agrava disconfortul resimțit în sezonul rece.

Nivelul ideal de umiditate în casă

Specialiștii recomandă un nivel de umiditate între 35% și 50% pentru a asigura un mediu sănătos și confortabil. Acest interval de umiditate este benefic pentru confortul fizic, dar ajută și la prevenirea unor probleme de sănătate și de întreținere a locuinței, potrivit cnet.com.

În schimb, dacă umiditatea este prea scăzută, acest fapt poate contribui la apariția unor afecțiuni respiratorii, uscarea și fisurarea lemnului din mobilier și podele, precum și la deteriorarea tablourilor sau a instrumentelor muzicale.

Pe de altă parte, umiditatea excesivă favorizează apariția mucegaiului și a acarienilor de praf, care pot agrava alergiile.

De ce este bine să pui o cană de apă pe calorifer, iarna

O metodă simplă de a adăuga umiditate aerului din casă este să pui o cană de apă pe calorifer. Atunci când apa se încălzește, ea începe să se evapore, iar vaporii ajung în aer, crescând astfel umiditatea din încăpere.

Această metodă este eficientă și economică, având în vedere că nu necesită curent electric sau dispozitive sofisticate.

Își trebuie doar un recipient rezistent la căldură, cum ar fi o cană sau un bol metalic sau ceramic, care poate rezista la temperaturi ridicate fără a se deteriora.

Este important să cureți și să umpli recipientul cu apă, zilnic, pentru a evita apariția microbilor și a bacteriilor care ar putea să afecteze calitatea aerului.

Metode simple pentru a crește umiditatea aerului în casă

Iată câteva metode practice, care nu necesită mult efort sau costuri ridicate, pentru mai multă umiditate în aerul din casă:

Boluri cu apă lângă sursele de căldură… În afară de calorifere, poți plasa boluri de apă în apropierea altor surse de căldură din casă, precum radiatoare sau sobă. Căldura va ajuta la evaporarea apei, ceea ce va crește nivelul de umiditate din cameră. Este important să folosești recipiente de metal sau ceramică și să eviți sticla, care se poate sparge din cauza stresului termic.

În afară de calorifere, poți plasa boluri de apă în apropierea altor surse de căldură din casă, precum radiatoare sau sobă. Căldura va ajuta la evaporarea apei, ceea ce va crește nivelul de umiditate din cameră. Este important să folosești recipiente de metal sau ceramică și să eviți sticla, care se poate sparge din cauza stresului termic. Lasă ușa deschisă la baie, după un duș fierbinte… Aburul de la duș conține multă umiditate, pe care o poți distribui în restul casei prin simpla deschidere a ușii. Aceasta este o soluție simplă și rapidă, iar pe lângă umidificare, ajută și la reducerea riscului de apariție a mucegaiului în baie.

Aburul de la duș conține multă umiditate, pe care o poți distribui în restul casei prin simpla deschidere a ușii. Aceasta este o soluție simplă și rapidă, iar pe lângă umidificare, ajută și la reducerea riscului de apariție a mucegaiului în baie. Gătitul pe aragaz… Atunci când gătești folosind aragazul, în special când fierbi apă sau mâncare, se eliberează vapori de apă în aer. Este o metodă utilă, având în vedere că oricum ai nevoie să gătești, iar prin simpla fierbere a apei sau a mâncării pe aragaz, poți crește ușor umiditatea aerului din bucătărie și chiar din locuință.

Atunci când gătești folosind aragazul, în special când fierbi apă sau mâncare, se eliberează vapori de apă în aer. Este o metodă utilă, având în vedere că oricum ai nevoie să gătești, iar prin simpla fierbere a apei sau a mâncării pe aragaz, poți crește ușor umiditatea aerului din bucătărie și chiar din locuință. Umezește aerul prin uscarea hainelor în interior… În loc să folosești uscătorul de rufe, poți să-ți usuci hainele pe un suport de uscare în interiorul casei, aproape de calorifere. Astfel, pe măsură ce hainele se usucă, eliberează umiditate în aer, ceea ce ajută la echilibrarea umidității din încăpere.

În loc să folosești uscătorul de rufe, poți să-ți usuci hainele pe un suport de uscare în interiorul casei, aproape de calorifere. Astfel, pe măsură ce hainele se usucă, eliberează umiditate în aer, ceea ce ajută la echilibrarea umidității din încăpere. Redu căldura la centrală și utilizează un încălzitor local… Dacă reduci căldura la centrală, aerul nu se va usca atât de rapid. Poți folosi un încălzitor de spațiu în zonele unde petreci mai mult timp pentru a menține temperatura dorită, fără a diminua prea mult umiditatea aerului din întreaga casă.

Dacă reduci căldura la centrală, aerul nu se va usca atât de rapid. Poți folosi un încălzitor de spațiu în zonele unde petreci mai mult timp pentru a menține temperatura dorită, fără a diminua prea mult umiditatea aerului din întreaga casă. Îngrijește plante de interior… Plantele de apartament pot fi și ele o sursă de umiditate datorită procesului de transpirație prin care eliberează vapori de apă în aer. Plantele care necesită pulverizare regulată contribuie la creșterea umidității și oferă un indicator natural al nivelului de umiditate.

