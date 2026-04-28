Gândul a lansat un sondaj pe pagina de Facebook în care a întrebat cititorii dacă sunt de acord cu guvernarea PSD AUR. Rezultatul celor peste 2.700 de respondenți a fost surprinzător.

„Vă doriți ca PSD și AUR să guverneze împreună?”, cum au răspuns cititorii Gândul

Într-un context în care Guvernul României este pe cale să fie dărâmat de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor printr-o moțiune de cenzură, ziarul Gândul și-a întrebat cititorii: „Vă doriți ca PSD și AUR să guverneze împreună?”.

La acest sondaj au participat peste 2.700 de respondenți, iar cei mai muți au votat cu „Da”, în procent de 64%, adică 1.725 de voturi.

Cu „Nu” au votat 35%, adică au fost exprimate 924 de voturi negative, iar un procent de 1%, adică 54 de voturi au ales varianta „Nu știu/Nu răspund”.

Pe data de 5 mai este programată moțiunea comună PSD-AUR

Liderii PSD și AUR au anunțat luni, 27 aprilie, o moțiune de cenzură comună împotriva guvernului Bolojan. Marian Neacșu și Petrișor Peiu au anunțat luni într-o conferință de presă comună la Palatul Parlamentului că PSD și AUR vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva guvernului Bolojan.

Ulterior, George Simion a spus că cele două partide vor depune moțiunea după ce vor strânge 233 de semnături, adică exact câte voturi au nevoie pentru a dărâma guvernul Bolojan.

