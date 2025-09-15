Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ca ANAF să facă verificări urgente pentru a stabili dacă marii comercianți respectă plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Acesta spune că există suspiciuni că unele firme au majorat deja prețurile, pregătind terenul pentru ridicarea plafonării de la 1 octombrie.

PSD „Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflației și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Aceste date sunt publice, sunt cunoscute și nu lasă loc la niciun fel de interpretări!,” a transmis Grindeanu pe pagina de Facebook a

Liderul PSD cere controale pe trei paliere:

1. Dacă adaosul comercial practicat pentru alimentele de bază se încadrează în limita de 20%;

2. Dacă adaosul pe lanțul de distribuție nu depășește 5%;

3. Dacă, pe perioada plafonării, comercianții au respectat interdicția de refacturare a produselor agricole și alimentare către procesatori;

Rezultatele acestor controale trebuie incluse într-un raport care să fie urgent prezentat Coaliției de guvernare, a subliniat Grindeanu.

Sămbătă, Grindeanu avertiza că PSD nu poate fi de acord cu ridicarea plafonării adaosului comercial de la 1 octombrie și cerea clarificări urgente în Coaliție.

Replica a venit de la purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, care a precizat că „decizia neprelungirii plafonării a fost luată deja de Coaliție, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv”.

”Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de Coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urmă să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, a transmis Dogioiu.

Decizia privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază vine într-un moment delicat pentru români. În luna august, inflația a urcat la 9,9%, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, potrivit INS. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la energie electrică și fructe proaspete, în timp ce serviciile au crescut cu aproape 10%.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: