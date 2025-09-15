Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial

SPORT Fosta gimnastă Larisa Iordache are o nouă preocupare despre care vorbește cu mare drag: statul cu copilul
12:16
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ca ANAF să facă verificări urgente pentru a stabili dacă marii comercianți respectă plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Acesta spune că există suspiciuni că unele firme au majorat deja prețurile, pregătind terenul pentru ridicarea plafonării de la 1 octombrie.
„Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflației și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Aceste date sunt publice, sunt cunoscute și nu lasă loc la niciun fel de interpretări!,” a transmis Grindeanu pe pagina de Facebook a PSD.
”Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de Coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urmă să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, a transmis Dogioiu.
Surse foto: Profimedia
AUTORUL RECOMANDĂ: