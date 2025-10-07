Sorin Grindeanu, discuții cu ambasadorul Germaniei în România: „Vrem investiții germane în industria de apărare și SPRIJIN pentru aderarea la OECD”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut marți, la Camera Deputaților, o întâlnire cu ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, în cadrul căreia au fost discutate proiecte comune în domeniile strategic, economic, politic și cultural.

„Ne dorim să dezvoltăm în continuare relațiile româno-germane în domeniul strategic, economic, politic și cultural. Am pus accent pe capacitatea României de a oferi o puternică platformă de securitate, atât în zona Mării Negre, cât și la frontiera de est a Uniunii Europene”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a subliniat că România este interesată de creșterea nivelului investițiilor germane, în special în industria de apărare, în contextul noilor provocări de securitate din regiune.

Dialog despre Schengen, OECD și fondurile europene

Șeful interimar al PSD a mulțumit ambasadorului Germaniei pentru sprijinul acordat aderării României la Spațiul Schengen și a transmis că Bucureștiul mizează în continuare pe susținerea Berlinului în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Un alt punct major al discuției a vizat alocarea fondurilor europene pentru România, Grindeanu insistând asupra nevoii ca acestea „„să fie în concordanță cu noile dezvoltări geopolitice, care au adus România în prima linie a protejării valorilor democratice ale Uniunii Europene.”

Acesta a mai spus că relațiile bilaterale sunt consolidate de comunitățile din ambele țări:

„Comunitatea română din Germania și comunitatea germană din România sunt un liant puternic atât pentru aprofundarea relațiilor culturale, cât și pentru dezvoltarea pragmatică a cooperării economice dintre statele noastre”, a afirmat Grindeanu.

Surse foto: Facebook Sorin Grindeanu

AUTORUL RECOMANDĂ: