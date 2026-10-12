Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „fugă mascată de răspundere” prin refuzul de a intra în guvern alături de PSD: „Hai, Ilie, guvernează!”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, nu renunță la condiția sa de a accepta să conducă un guvern doar dacă din acesta vor face parte și PNL, și UDMR. Liderul social-democrat susține că refuzul lui Bolojan este o „fugă mascată” de răspundere.

Președintele PSD îl invită pe Ilie Bolojan din nou la guvernare, într-o formulă de refacere a fostei Coaliții de guvernare. Apelul șefului social-democraților vine în pline negocieri pentru susținerea Guvernului Niculescu.

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„Altfel, pare cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie de ce n-ar veni Ilie Bolojean dacă totul e așa de frumos, care ar fi explicația că nu vine în afară de una de grijă pentru propria imagine. Să nu vină într-un guvern de scurtă durată care să treacă această perioadă pentru că știe foarte bine că nu e o situație simplă”,a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă, organizată la sediul PSD.

„PSD și PNL contract pe perioadă determinată”

Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că își face calcule politice și spune că și el ar putea să facă la fel.

„Dacă ar fi să-mi fac un calcul politic la PSD, împreună cu ai mei, aș spune Poftim? Luca Niculescu? Nu-i al nostru, nu-l votăm și gata. Hai, Ilie, guvernează. Tocmai de aceea am făcut acest apel la o calmare, o pace de câteva luni, să trecem această perioadă. Nimeni nu e din spuma mării, nimeni nu e perfect și nimeni nu e singur vinovat”, a mai spus liderul PSD.

Mai mult, Grindeanu a subliniat că, dacă va fi desemnat prim-ministru de președintele Nicușor Dan, în cazul eșecului lui Luca Niculescu, va cere PNL și UDMR să intre la guvernare alături de PSD.

„Ați luat 14% la alegeri și ați avut patru prim-miniștri în ultimii șase ani, necâștigând niciodată alegerile și beneficiind de votul PSD. Acum că facem apel să facem o pace de câteva luni să trecem România de această perioadă inventăm tot felul de lucruri de a fugi de răspundere. Un vot de tipul votăm, dar nu intrăm la guvernare, este o fugă mascată”, a adăugat el.

Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să se prezinte săptămâna viitoare în fața aleșilor, alături de cabinetul de miniștri pe care îl va propune, unde i se va acorda votul de învestire.