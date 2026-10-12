Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat luni, după negocierile cu USR, că au fost înregistrate progrese în discuțiile pentru formarea noului Guvern și că există deja partide dispuse să voteze învestirea Executivului. Premierul desemnat a susținut necesitatea unei înțelegeri pe șase luni cu partidele.

„S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Iar discuțiile continuă”, a declarat Luca Niculescu, luni, la ieșirea de la întâlnirea cu reprezentanții USR.

Premierul desemnat a mai spus că negocierile nu se limitează la întâlnirile oficiale organizate la sediile partidelor, ci sunt purtate și prin numeroase discuții telefonice.

„Mai am și astăzi discuții. Și chiar dacă nu sunt întotdeauna cele de la sediile partidelor, așezați la masă, sunt și multe discuții telefonice”, a explicat Niculescu.

„Măcar pentru șase luni să existe acest acord minimal”

Premierul desemnat nu a precizat, în declarațiile transmise, care sunt formațiunile ce și-au exprimat disponibilitatea de a vota viitorul Executiv și nici dacă susținerea acestora este condiționată de o anumită formulă de guvernare.

Una dintre variantele discutate pentru depășirea blocajului politic este încheierea unui acord între partide pentru susținerea principalelor reforme, chiar dacă nu toate formațiunile ar urma să participe direct la guvernare.

Niculescu a insistat asupra necesității unui consens măcar pe termen scurt, în condițiile în care România are nevoie de decizii urgente în domeniul economic și administrativ.

„Măcar pentru șase luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie”, a afirmat premierul desemnat.

O astfel de înțelegere ar putea permite învestirea și susținerea parlamentară a unui guvern fără ca toate partidele care îl votează să aibă și miniștri în Executiv.

Varianta unui acord limitat la șase luni apare pe fondul divergențelor dintre principalele formațiuni parlamentare, care au poziții diferite privind participarea la guvernare și componența viitorului Cabinet.

Premierul desemnat a revenit și asupra formulei pe care ar prefera-o pentru viitorul Executiv, explicând că implicarea directă a partidelor ar oferi Guvernului mai multă forță pentru aplicarea reformelor.

„Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru români”, a declarat Luca Niculescu.

Această variantă ar presupune participarea unor reprezentanți ai partidelor, alături de specialiști fără afiliere politică, într-un Executiv care să beneficieze de susținerea unei majorități parlamentare.

Discuțiile sunt însă complicate de pozițiile diferite ale partidelor. PSD, prin liderul Sorin Grindeanu, a respins varianta unui guvern exclusiv tehnocrat și a cerut o soluție politică asumată, în timp ce USR se opune participării miniștrilor social-democrați într-un Cabinet pe care să îl susțină.

În schimb, UDMR și-a exprimat disponibilitatea de a vota un guvern chiar dacă nu va face parte din acesta, o formulă care ar putea contribui la construirea majorității necesare.

Luca Niculescu a reiterat că termenul pe care îl are în vedere pentru finalizarea negocierilor este joi, 15 octombrie.

„Avem până joi timp să dăm răspunsul”, a spus premierul desemnat.

Până atunci, acesta trebuie să definitiveze programul de guvernare, lista miniștrilor și să identifice o majoritate parlamentară care să susțină noul Executiv.

Pentru învestirea Guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi în Parlament. Obținerea acestora reprezintă principala dificultate a negocierilor, după ce încercările precedente de constituire a unui Executiv au eșuat.

Luca Niculescu a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan, după respingerea în Parlament a Cabinetului propus de Siegfried Mureșan. Șeful statului a prezentat desemnarea diplomatului drept o încercare de depășire a crizei politice și de constituire a unui guvern capabil să continue reformele și să respecte angajamentele economice ale României.

Printre prioritățile anunțate de Niculescu se numără rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027, îmbunătățirea colectării veniturilor și respectarea traiectoriei de reducere a deficitului.

Luni, după întâlnirea cu USR, premierul desemnat are programate discuții cu grupul minorităților naționale, cu PACE – Întâi România și cu grupul Uniți pentru România, asociat fostului premier Victor Ponta.