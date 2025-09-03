🚨 Sorin Grindeanu – PSD, la guvernare sau în opoziție? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

POLITICĂ Bolojan admite miza infimă pentru concedierea a 13.000 de angajați din Administrație: „Nu se pot face economii mari”
14:57
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul.
Invitatul emisiunii este președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.
Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
Ilie Bolojan, campionul dublei măsuri. Robert Turcescu: „E premierul unei bule” VIDEO
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 29 august, de la ora 15.00