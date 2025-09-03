🚨 Sorin Grindeanu – PSD, la guvernare sau în opoziție? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul.

Invitatul emisiunii este președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

