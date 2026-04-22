Prima pagină » Știri externe » Moment de groază în Rio de Janeiro. 200 de turiști au rămas blocați pe munte după un schimb de focuri între poliție și traficanții de droguri

Aproximativ 200 de turiști, majoritatea străini, au rămas blocați timp de aproape două ore pe vârful muntelui Morro Dois Irmãos din Rio de Janeiro după ce poliția a fost implicată într-un schimb de focuri cu gruparea criminală Comando Vermelho din favela Vidigal, situată la baza muntelui, scrie The Post.

Turiștii au urcat pe munte dis-de-dimineață pentru a privi răsăritul soarelui de pe Morro Dois Irmãos, cu vedere la plaja Ipanema, când au auzit un baraj de focuri de armă venind din mahalaua de sub munte, au declarat mai mulți martori.

Pentru a-i putea prinde pe membrii bandei Comando Vermelho (Comandamentul Roșu), autoritățile au blocat căile de acces spre munte, în timp ce schimburile de focuri făceau ravagii chiar sub punctul turistic.
În timp ce oamenii aflați în vârful muntelui așteptau să răsară soarele, ghizii montani le-au ordonat acestora să se așeze la sol și să rămână culcați pentru a evita gloanțele rătăcite.

„Așteptasem răsăritul soarelui și, dintr-o dată, ghizii ne-au rugat să ne așezăm și am început să auzim împușcături”, a declarat un turist.

„Se auzeau multe împușcături și nu știam de unde veneau, dacă ne vor lovi, dacă erau aproape, chiar nu știam. Nu știam de unde veneau”, a spus un alt martor prezent la fața locului.

Operațiunea poliției, denumită „Duas Rosas II”, viza capturarea unor lideri criminali, printre care Ednaldo Pereira Souza, un șef regional al grupării care evadase dintr-o închisoare din Bahia. Souza a evadat printr-un pasaj secret înainte ca poliția să percheziționeze o petrecere la domiciliu la care participa, dar autoritățile au reușit să-i prindă pe trei dintre presupușii săi locotenenți.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe