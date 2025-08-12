Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos

Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Legea a intrat în vigoare, recent, și se aplică tuturor cetățenilor, fără excepții. Iată ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos.

Într-un stat european a intrat în vigoare o nouă lege, recent, care sancționează anumite comportamente în public ale cetățenilor.

Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă: sancțiune de peste 1.000 de euro

Gestul de a lăsa sau de a arunca gunoiul pe geamul autoturismului este sancționat dur de lege, în Italia. În statul european a intrat în vigoare această lege, recent. Cetățenii care aruncă gunoi pe stradă, inclusiv un simplu muc de țigară, vor fi amendați în conformitate cu noua legislație impusă pe teritoriul italian.

Legislația actuală arată că persoana care aruncă un muc de țigară pe geam poate să primească o amendă de peste 1.000 de euro. În funcție de situație, amenzile devin mai „usturătoare”, fiind situate între 18.000 și 27.000 de euro.

Șoferul care își aruncă mucul de țigară pe geam ajunge să primească o amendă de 1.118 euro. Amenzi de până la 18.000 de euro se aplică în cazul cetățenilor care aruncă pe geam diverse recipiente, inclusiv pungi de gunoi.

De altfel, o astfel de amendă se aplică și în cazul celor care coboară din mașină și își aruncă reziduurile pe marginea drumului. Amenzile pot ajunge și la 27.000 de euro, dacă persoana în cauză are în gestiune afaceri, iar gunoaiele rezultate în urma afacerii ajung pe drum. În condițiile în care deșeurile sunt aruncate în arii naturale sau arii protejate, atunci cetățenii care se fac vinovați de acest gest pot fi condamnați la închisoare, arată Digi24.ro.

Sursă foto: colaj Shutterstock