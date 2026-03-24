Statul român plăteşte despăgubiri de peste 16 milioane de euro deţinuţilor, în timp ce puşcăriile noi stau goale din lipsă de personal angajat

Statul român a plătit deţinuţilor, pe care îi înghesuie în puşcării insalubre şi supradimensionate, suma de 16.875.551 euro şi 10.000 de franci ca despăgubiri, până acum, pentru condiţii improprii de. detenţie. Numai anul trecut au fost 31 de cereri de plată în valoare de 93.000 de euro. Directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Bogdan Burcu, spune, pentru Gândul, că „este cea mai scăzută valoare de până acum”.

Lucru care reiese şi din Raportul Comisiei Europene în ceea ce priveşte drepturile persoanelor private de libertate.

În tot acest timp, la Baia Mare există deja un pavilion cu 420 de locuri, încă neutilizat din cauza lipsei de personal, realizat cu bani norvegieni, ne spun surse apropiate unităţii de detenţie. Clădirea, cu toate dotările, a costat aproximativ 10 milioane de euro.

Noul corp de deținere de la Penitenciarul Baia Mare a fost finanțat prin fonduri norvegiene prin Programul „Correctional”.

A fost finalizat la începutul anului 2025, iar recepția și inaugurarea au avut loc la data de 16 septembrie 2025. A fost prezent și ministrul justiției, Radu Marinescu, precum și directorul ANP, Bogdan Burcu.

Penitenciar neutilizat, deşi e dotat cu bucătărie proprie, spaţiu de 4 mc/deţinut şi centrală

Noul loc de detenţie are o capacitate de 420 de locuri de deținere la standarde europene de 4m3/detinut, bucătărie proprie, centrală, săla de mese și alte spații destinate activităților persoanelor private de libertate.

Potrivit şefului ANP, locul are „8 sau 9 secții de deținere și cabinet medical, iar pentru a fi dat în funcțiune la intreaga capacitate este nevoie de 70 de polițiști de penitenciare și de 5 asistenți medicali”. Culmea, nu sunt prea mulţi doritări, spune Bogdan Burcu.

„Avem un pavilion de 420 de locuri încă neutilizat din cauza lipsei de personal. Dar am luat posturi din alte părți și am suplimentat acolo cu 70 de posturi. Urmează să identificăm 70 de colegi din sistem care să meargă acolo. A durat până am suplimentat, durează până găsim și doritori”, mai spune şeful ANP.

În acest moment, se lucrează intens pentru ridicarea de noi penitenciare, deşi lipsa unui buget care să acopere cheltuielile va întârzia lucrările, mai spune şeful ANP.

„55 de obiective de investiții/intervenții în curs de execuție (șantiere), finanțate de la bugetul de stat și prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021. 1.900 locuri noi de cazare prin înființarea a două penitenciare (Berceni și Unguriu) – finanțate printr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 221,5 milioane euro (împrumut în valoare de 177 milioane euro şi contribuția României în valoare de 44,5 milioane euro)”, mai spune Bogdan Burcu, pentru Gândul.

Noul buget votat pentru Ministerul Justiţiei, sub pavilionul căruia funcţionează şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, a primit un buget mult mai mic decât cel pe care îl aştepta. Suplimentările de 62 milioane de lei pentru brățări electronice și 200 de milioane de lei pentru cele două penitenciare Unguriu și Bercenile le-au fost tăiate.

„La cele două penitenciare suntem deja în întârziere cu evoluția, iar lipsa bugetului va întârzia și mai mult lucrările, existând un risc major ca termenele de semestrul I 2028 și semestrul I 2029 să nu mai poată fi respectate

Iar la brățări, cele 112 milioane de lei erau absolut necesare pentru soft, echipamentele hardware și brățările efective (6.000). Cu 50 de milioane de lei primite, nici nu știu ce vom face. Cele 62 de milioane de lei cerute în plus le aduceam înapoi la buget din munca cu deținuții, într-un an jumătate – doi”, ne mai spune Bogdan Burcu, şeful ANP.

