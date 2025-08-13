Ștefan Popescu: Kamala ne-ar fi închis ușa politicos, Trump ne închide ușa peste mâini / RUSIA – superputere low-cost

Ștefan Popescu, profesor la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a fost invitat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată de Gândul, unde a analizat rolul Rusiei în sistemul geopolitic actual.

„Prețul mondial al petrolului, China în special, care este prioritatea strategică numărul unu și este împărtășită și de republicani, și de democrați. Și, apropo de credința că noi, câștigând timp, vom ajunge la sfârșitul mandatului lui Donald Trump, peste 3,5 ani, și va veni o administrație democrată (…) Partidul Democrat are cea mai scăzută cotă din istorie. Interesul SUA ar fi tot să se retragă. Diferența dintre Kamala și Trump este: Kamala ne-ar fi închis ușa politicos, Trump ne închide ușa peste mâini”, a declarat Ștefan Popescu.

Întrebat ce așteptări are Rusia de la întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin, analistul de politică externă a precizat că „este o revalidare”.

„Momentul în care tu îl întâlnești (n.r. Vladimir Putin), îl validezi, mai ales din postura de șef al taberei pro-occidentale”, a mai spus el.

Întrebat dacă Rusia mai e o superputere, Ștefan Popescu a declarat:„ O superputere low-cost. Și-au dezvoltat un model low-cost de superputere ca să joace în acest triunghi strategic mondial care deja se profilează: SUA, China și Rusia, folosind resursele pe care le au, în primul rând, bineînțeles, putere nucleară, forțele convenționale care rămân în ciuda insuficiențelor, poziția pe care o au dominantă pe anumite materii prime, unde pot influența prețul mondial – hidrocarburi. Vedeți, până la urmă, că toate supapele astea – India, China, Turcia – sunt convenite tacit cu Occidentul printr-o înțelegere între Statele Unite, OPEC Plus, adică țările exportatoare de petrol, plus Rusia, pentru a menține prețul petrolului la cote rezonabile”.

Întreaga emisiune cu Ștefan Popescu poate fi urmărită AICI:

