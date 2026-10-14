Reprezentanții Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat (PSD) s-au reunit în ședință miercuri, 14 octombrie, la Vila Lac, pentru a decide susținerea politică a Guvernului format de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații au încheiat ședința după aproximativ o oră de discuții, iar Sorin Grindeanu a transmis că va face declarații de presă de la ora 19:00. Surse politice au transmis pentru Gândul că liderul PSD va anunța oficial intrarea miniștrilor social-democrați în noul Executiv cu puteri depline.

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„Dacă intrăm, vreau să fiți conștienți în ce intrăm” / „Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine” / „Șansa noastră de a scădea AUR este să guvernăm bine”

„Alegerea nu e simplă. Lumea așteapta ca noi să venim și să reparăm ce au făcut oamenii aceștia. Următoarele șase luni vor fi foarte grele. E o bătălie care trebuie dusă și câștigată, pentru că trebuie să facem ce am spus în aprilie anul trecut, să schimbăm direcția.

Dacă intrăm, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în Guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine. Vreau să arătați oamenilor ce găsiți acolo și să faceți lucrurile care trebuie pentru a redresa țara. Trebuie să scădem din nemulțumirea publică care există acum.

Șansa noastră de a scădea AUR este sa guvernăm bine. De țipat, nu câștigăm cu ei. Noi trebuie să guvernăm bine, asta este șansa noastră”, ar fi transmis Sorin Grindeanu în timpul ședinței de la Vila Lac.

Întâlnirea social-democraților a fost organizată la scurt timp după ce liberalii conduși de Ilie Bolojan – care au confirmat că nu vor intra la guvernare alături de PSD – și-au anunțat susținerea politică pentru învestirea Guvernului Niculescu, astfel încât România să depășească criza politică.

Premierul desemnat a declarat că va depune joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament.