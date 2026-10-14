A început ședința crucială pentru învestirea Guvernului Niculescu. Sorin Grindeanu va anunța în ce condiții votează PSD noul Executiv

Reprezentanții Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat (PSD) s-au reunit în ședință miercuri, 14 octombrie, la Vila Lac. Întâlnirea are loc la scurt timp după ce liberalii conduși de Ilie Bolojan – care au confirmat că nu vor intra la guvernare alături de PSD – și-au anunțat susținerea politică pentru învestirea Guvernului format de Luca Niculescu, astfel încât România să depășească criza politică. Premierul desemnat a declarat că va depune joi programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament.

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După PNL, a venit rândul PSD să decidă dacă susține Guvernul Niculescu la votul de învestitură din Parlament

Cu câteva ore înainte ca social-democrații să se reunească la Vila Lac, liderul PNL, Ilie Bolojan, i-a băgat pe colegii de partid în ședință de urgență pentru a confirma susținerea noului Guvern format de premierul desemnat Luca Niculescu.

Reacția liberalilor a venit la mai puțin de o zi de când surse de la Cotroceni au anunțat că președintele Nicușor Dan este pregătit să demareze procedura de dizolvare a Parlamentului și, implicit, a organizării alegerilor anticipate, dacă partidele nu reușesc să ajungă, până joi, la o înțelegere pentru susținerea noului Executiv.

La finalul întâlnirii, premierul demis a plecat fără să facă declarații de presă, însă confirmarea susținerii PNL pentru Guvernul Niculescu a fost anunțată de purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.

„Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. PNL nu va intra într-un Guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziție”, a declarat Ionel Bogdan.

Totodată, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, în urma întâlnirii oficiale cu Luca Niculescu, care a avut loc joi, 8 octombrie, că social-democrații au simțit un „dialog constructiv” cu premierul desemnat, însă că o eventuală susținere la votul de învestitură depinde, în primul rând, de includerea propunerilor specifice pe care partidul le-a făcut pentru programul de guvernare.