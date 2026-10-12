Prima pagină » Actualitate » Stenograme incendiare din ședința PSD de azi. Grindeanu spune că Bolojan vrea să plece în viteză ca să acopere dezastrul lăsat în urmă. Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul demis și spune că a luat bani de la primari ca să îi dea lui Ciucu la Capitală

Stenograme incendiare din ședința PSD de azi. Grindeanu spune că Bolojan vrea să plece în viteză ca să acopere dezastrul lăsat în urmă. Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul demis și spune că a luat bani de la primari ca să îi dea lui Ciucu la Capitală

Olga Borșcevschi
Stenograme incendiare din ședința PSD de azi. Grindeanu spune că Bolojan vrea să plece în viteză ca să acopere dezastrul lăsat în urmă. Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul demis și spune că a luat bani de la primari ca să îi dea lui Ciucu la Capitală
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderii Partidului Social Democrat s-au reunit luni într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a stabili strategia în ceea ce privește guvernul Niculescu. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că încearcă să plece cât mai repede din funcția de premier pentru a evita să răspundă pentru situația economică pe care o lasă în urmă. La rândul său, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține că Bolojan a luat trei miliarde de lei de la administrațiile locale din țară, iar jumătate din sumă a fost direcționată către Primăria Capitalei, drept premiu pentru Ciprian Ciucu, după câștigarea alegerilor locale.

Președintele PSD: „Bolojan vrea să plece cu viteza luminii din funcție”

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Liderii PSD s-au reunit într-o ședință după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat, săptămâna trecută, pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, în urma consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Este a patra desemnare de premier făcută de șeful statului, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat.

Surse politice susțin că în cadrul ședinței, Grindeanu a lansat acuzații la adresa lui Bolojan, precizând că acesta încearcă să părăsească rapid funcția pentru a evita asumarea problemelor economice ale țării.

Sorin Grindeanu / Foto – Mediafax

Sorin Grindeanu: „Bolojan vrea să plece cu viteza luminii din funcție și să evite alegerile anticipate!”

Vrea să plece pentru că este nevoie de o sumă foarte mare pentru funcționarea României până la final de an! Lucrurile pentru el și PNL se duc în jos cu fiecare zi în care stă acolo. Vrea să fugă și pentru că știe ce lasă în urmă. Acesta este și motivul principal pentru care vrea să plece.

Ce nu înțeleg la PNL este logica lor legată de Luca Niculescu. Pe cei de la USR îi înțeleg că sunt debusolați. Dar să ne explice și nouă PNL de când Luca Niculescu a ajuns pesedist! Este un ambasador numit de Iohannis! Este un om decent, profesionist, dar de când a ajuns în grădina noastră?! PSD avea altă propunere de premier. Noi nu avem nicio legătură politică cu dl. Luca Niculescu”.

Sorin Grindeanu: „La finalul zilei contează ce e bine pentru România, iar pentru România este bine să fie un guvern cu o majoritate asumată, chiar pentru o perioadă limitată”.

Sorin Grindeanu: „Noi vorbim doar de 127 de voturi și doar pentru ele! Nu este rolul nostru să adunăm alte voturi! Nu ne luăm sarcini pe care nu avem de ce să le luăm! Să nu vorbim în numele altora!”

Acuzațiile lansate de Lia Olguța Vasilescu

La rândul său, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a luat 3 miliarde de lei de la administrațiile locale și a direcționat banii către Primăria Capitalei, ca un premiu pentru Ciprian Ciucu, după câștigarea alegerilor locale.

Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei: „Orice zi cu Bolojan acolo e gravă pentru economie! El zice că sunt primarii supărați că nu primesc bani, dar noi cerem să nu ni se ia! A luat 3 miliarde de la administrația locală din toată țara și jumătate a dat-o Primăriei Capitalei ca premiu pentru Ciucu!

Nu îi dăm un cec în alb lui Niculescu. Dacă greșește și duce și el economia în cap, nu o să îl susținem noi!”

EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

Sorin Grindeanu pune două condiții pentru a vota Guvernul Luca Niculescu

Într-o conferință de presă la sediul central al PSD, Grindeanu a fost întrebat dacă exclude sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un Guvern tehnocrat sau pentru un Guvern hibrid, din care să facă parte miniștri social-democrați și tehnocrați.

Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința PSD, că i-a cerut premierului desemnat, Luca Niculescu, să formeze un guvern care să sprijine populația și să ia măsuri pentru relansarea economiei și creșterii nivelului de trai.

Sorin Grindeanu a subliniat că pensionarii și mamele au nevoie de măsuri care să le ușureze povara, nu de decizii care să le îngreuneze situația. Liderul social-democraților a spus că discuțiile cu Luca Niculescu vor continua pentru identificarea unor soluții care să răspundă nevoilor populației. (Mai multe detalii AICI)

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta, detalii din culisele negocierilor cu Luca Niculescu. De ce va vota Guvernul grupul parlamentar al lui Ponta
20:57
Victor Ponta, detalii din culisele negocierilor cu Luca Niculescu. De ce va vota Guvernul grupul parlamentar al lui Ponta
REACȚIE Bolojan denunță presiunile din partea PSD pentru a pleca din funcție și spune că PNL nu va guverna din nou alături de social-democrați
20:41
Bolojan denunță presiunile din partea PSD pentru a pleca din funcție și spune că PNL nu va guverna din nou alături de social-democrați
INEDIT Imagini cu viitoarea generație de câini polițiști ai MAI. Cum se pregătesc micii patrupezi pentru misiunile de serviciu
20:17
Imagini cu viitoarea generație de câini polițiști ai MAI. Cum se pregătesc micii patrupezi pentru misiunile de serviciu
PROIECT DE LEGE Utilizatorii trotinetelor electrice, obligați să dovedească absolvirea unui curs de legislație rutieră. Legea a trecut de Senat
19:52
Utilizatorii trotinetelor electrice, obligați să dovedească absolvirea unui curs de legislație rutieră. Legea a trecut de Senat
Sondajele la care publicul nu are acces și care îi sperie pe creditorii României – bancheri și manageri de fonduri de investiții – despre care președintele Nicușor Dan susține că spun „NU” anticipatelor. AUR ar aduna cât PSD și PNL la un loc, aproape 40%. USR ar avea un scor cu o singură cifră dacă s-ar organiza alegeri
19:38
Sondajele la care publicul nu are acces și care îi sperie pe creditorii României – bancheri și manageri de fonduri de investiții – despre care președintele Nicușor Dan susține că spun „NU” anticipatelor. AUR ar aduna cât PSD și PNL la un loc, aproape 40%. USR ar avea un scor cu o singură cifră dacă s-ar organiza alegeri
ȘTIINȚĂ Un studiu științific din 1960 a prezis sfârșitul lumii pe 13 noiembrie 2026. Ce avertizau cercetătorii despre viitorul omenirii și ce s-a schimbat
19:18
Un studiu științific din 1960 a prezis sfârșitul lumii pe 13 noiembrie 2026. Ce avertizau cercetătorii despre viitorul omenirii și ce s-a schimbat
Mediafax
Peste 30.000 de dolari pentru susținerea lui Călin Georgescu pe TikTok. „Am ținut în șah Guvernul, SRI și SIE”
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Adevarul
Tragedie în Portugalia. Trei români, găsiți morți într-un rezervor de apă din Loulé. Aveau 21, 24 și 40 de ani
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Click
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”
Digi24
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Ce se întâmplă doctore
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Un obicei simplu și surprinzător ar putea să îmbunătățească relațiile de cuplu
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
FLASH NEWS Cancelarul Germaniei critică înțelegerea dintre Trump și Putin privind aprovizionarea cu motorină: Germania și Europa nu vor urma exemplul
20:23
Cancelarul Germaniei critică înțelegerea dintre Trump și Putin privind aprovizionarea cu motorină: Germania și Europa nu vor urma exemplul
VIDEO Imagini cu un petrolier în flăcări după ce a fost lovit de o dronă. Doi marinari indieni sunt dați dispăruți
20:03
Imagini cu un petrolier în flăcări după ce a fost lovit de o dronă. Doi marinari indieni sunt dați dispăruți
ALEGERI ÎN SUA Numărul 3 din guvernul SUA avertizează: Dacă republicanii pierd alegerile din 3 noiembrie, Trump nu va mai putea continua politicile „America First”
19:38
Numărul 3 din guvernul SUA avertizează: Dacă republicanii pierd alegerile din 3 noiembrie, Trump nu va mai putea continua politicile „America First”
CONTROVERSĂ Trump vine cu o nouă justificare pentru achiziția de motorină din Rusia: Europa a făcut afaceri similare pentru a-și apăra interesele
19:34
Trump vine cu o nouă justificare pentru achiziția de motorină din Rusia: Europa a făcut afaceri similare pentru a-și apăra interesele
EXCLUSIV Cristoiu descifrează lupta pentru putere: Grindeanu a avut un moment electoral/Niculescu e un fel de stâlpul porții în care trag toți
19:21
Cristoiu descifrează lupta pentru putere: Grindeanu a avut un moment electoral/Niculescu e un fel de stâlpul porții în care trag toți
ACTUALITATE Unul dintre cei mai periculoși bandiți români, față în față cu Securitatea
19:15
Unul dintre cei mai periculoși bandiți români, față în față cu Securitatea

Cele mai noi

Trimite acest link pe