Stenograme incendiare din ședința PSD de azi. Grindeanu spune că Bolojan vrea să plece în viteză ca să acopere dezastrul lăsat în urmă. Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul demis și spune că a luat bani de la primari ca să îi dea lui Ciucu la Capitală

Liderii Partidului Social Democrat s-au reunit luni într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a stabili strategia în ceea ce privește guvernul Niculescu. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că încearcă să plece cât mai repede din funcția de premier pentru a evita să răspundă pentru situația economică pe care o lasă în urmă. La rândul său, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține că Bolojan a luat trei miliarde de lei de la administrațiile locale din țară, iar jumătate din sumă a fost direcționată către Primăria Capitalei, drept premiu pentru Ciprian Ciucu, după câștigarea alegerilor locale.

Președintele PSD: „Bolojan vrea să plece cu viteza luminii din funcție”

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Liderii PSD s-au reunit într-o ședință după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat, săptămâna trecută, pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, în urma consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Este a patra desemnare de premier făcută de șeful statului, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat.

Surse politice susțin că în cadrul ședinței, Grindeanu a lansat acuzații la adresa lui Bolojan, precizând că acesta încearcă să părăsească rapid funcția pentru a evita asumarea problemelor economice ale țării.

Sorin Grindeanu: „Bolojan vrea să plece cu viteza luminii din funcție și să evite alegerile anticipate!”

Vrea să plece pentru că este nevoie de o sumă foarte mare pentru funcționarea României până la final de an! Lucrurile pentru el și PNL se duc în jos cu fiecare zi în care stă acolo. Vrea să fugă și pentru că știe ce lasă în urmă. Acesta este și motivul principal pentru care vrea să plece.

Ce nu înțeleg la PNL este logica lor legată de Luca Niculescu. Pe cei de la USR îi înțeleg că sunt debusolați. Dar să ne explice și nouă PNL de când Luca Niculescu a ajuns pesedist! Este un ambasador numit de Iohannis! Este un om decent, profesionist, dar de când a ajuns în grădina noastră?! PSD avea altă propunere de premier. Noi nu avem nicio legătură politică cu dl. Luca Niculescu”.

Sorin Grindeanu: „La finalul zilei contează ce e bine pentru România, iar pentru România este bine să fie un guvern cu o majoritate asumată, chiar pentru o perioadă limitată”.

Sorin Grindeanu: „Noi vorbim doar de 127 de voturi și doar pentru ele! Nu este rolul nostru să adunăm alte voturi! Nu ne luăm sarcini pe care nu avem de ce să le luăm! Să nu vorbim în numele altora!”

Acuzațiile lansate de Lia Olguța Vasilescu

La rândul său, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a luat 3 miliarde de lei de la administrațiile locale și a direcționat banii către Primăria Capitalei, ca un premiu pentru Ciprian Ciucu, după câștigarea alegerilor locale.

Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei: „Orice zi cu Bolojan acolo e gravă pentru economie! El zice că sunt primarii supărați că nu primesc bani, dar noi cerem să nu ni se ia! A luat 3 miliarde de la administrația locală din toată țara și jumătate a dat-o Primăriei Capitalei ca premiu pentru Ciucu!

Nu îi dăm un cec în alb lui Niculescu. Dacă greșește și duce și el economia în cap, nu o să îl susținem noi!”

Sorin Grindeanu pune două condiții pentru a vota Guvernul Luca Niculescu

Într-o conferință de presă la sediul central al PSD, Grindeanu a fost întrebat dacă exclude sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un Guvern tehnocrat sau pentru un Guvern hibrid, din care să facă parte miniștri social-democrați și tehnocrați.

Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința PSD, că i-a cerut premierului desemnat, Luca Niculescu, să formeze un guvern care să sprijine populația și să ia măsuri pentru relansarea economiei și creșterii nivelului de trai.

Sorin Grindeanu a subliniat că pensionarii și mamele au nevoie de măsuri care să le ușureze povara, nu de decizii care să le îngreuneze situația. Liderul social-democraților a spus că discuțiile cu Luca Niculescu vor continua pentru identificarea unor soluții care să răspundă nevoilor populației. (Mai multe detalii AICI)