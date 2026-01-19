Prima pagină » Actualitate » Stephen Graham, vedeta din „Adolescence”, a pierdut trofeul de la Globurile de Aur primit pentru rolul din celebrul serial. Actorul a povestit totul

19 ian. 2026, 19:45, Actualitate
Actorul Stephen Graham / FOTO - Profimedia

Actorul Stephen Graham, în vârstă de 52 de ani, a dezvăluit că a pierdut trofeul, la câteva ore după ce a fost încoronat „cel mai bun actor” pentru rolul din serialul Netflix „Adolescence” la Globurile de Aur din acest an.

În timpul unei apariții la radioul Capital Breakfast, actorul a explicat că se grăbea enorm, să prindă un zbor, când valiza sa – care conținea Globul de Aur – nu a mai ajuns în avion.

„A trebuit să merg direct din Los Angeles la Madrid, a doua zi, deoarece trebuia să fiu pe platourile de filmare. Aveam 35 de minute să prind avionul. Când am coborât din avion, o femeie m-a luat pe scări, m-a aruncat într-o mașină și m-a traversat pista. Dar tot ce gândeam era: «Nu o să reușesc!»”, a povestit el.

Actorul a precizat că i-a atras atenția femeii care îl urcase în mașină că „nu avea cum” să continue călătoria.

„I-am spus: «Scuză-mă, nu ai cum să-mi iei valiza în avionul ăsta dacă sunt în mașină acum», iar ea mi-a zis: «Nu-ți face griji, ne ocupăm noi de asta»”, își amintește el.

Din păcate, Stephen a avut dreptate, iar valiza în care se afla trofeul nu a mai ajuns la zborul în care se afla el, scrie Metro.co.uk.

Vă puteți imagina un trofeu de Globurie de Aur consistent, care cântărește aproximativ 3,5 kg, ajungând la obiectele pierdute ale unui aeroport? Din fericire pentru starul din „Adolescence”, acest lucru nu s-a întâmplat și, în cele din urmă, a reintrat în posesia acestuia. Mai exact, două zile mai târziu.

Ce premii a câștigat „Adolescence” la Globurile de Aur 2026

  • Cel mai bun serial limitat, serial antologic sau film realizat pentru televiziune;
  • Cel mai bun actor într-un serial limitat, serial antologic sau film realizat pentru televiziune: Stephen Graham, alias Eddie Miller, tatăl adolescentului Jamie Miller, care și-a ucis colega;
  • Cel mai bun actor în rol secundar în televiziune: Owen Cooper, pentru rolul băiatului care și-a ucis colega, Jamie Miller. (Ashley Walters a fost și el nominalizat, pentru rolul detectivului Luke Bascombe).
  • Cea mai bună actriță în rol secundar în televiziune: Erin Doherty, pentru rolul psihologului criminalist Briony Ariston.

