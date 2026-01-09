„Stranger Things”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat. O miniserie cu 8 episoade a ajuns în top, acum, la începutul lui 2026

„Stranger Things”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat din clasamentul de pe platforma de streaming, iar primul loc al popularității îl ocupă, acum, o miniserie cu 8 episoade. Acum, la o săptămână de la începutul anului 2026, primul mare blockbuster al Netflix a reușit să ajungă în top, după premiera de la 1 ianuarie 2026.

Locul 1 în acest top al Netflix îl ocupă, deja, serialul „Run Away”, primul mare blockbuster al platformei de streaming. Miniseria are 8 episoade, iar pelicula a avut premiera la data de 1 ianuarie 2026, ziua în care a apărut și ultimul episod al producției „Stranger Things”. De altfel, ultimul sezon al „Stranger Things” a rămas unul dintre cele mai așteptate sezoane de televiziune din istorie.

„Run Away” a detronat „Stranger Things” pe Netflix: ocupă locul 1 în clasament

În clasamentul Top 10 al Netflix din Statele Unite pentru săptămâna în curs, „Run Away” („Fugi”) ocupă prima poziție. Este o miniserie învăluită în mister, pelicula fiind dezvoltată de Danny Brocklehurst. James Nesbitt, Ruth Jones, Ellie de Lange, Minnie Driver și Alfred Enoch sunt parte a distribuției miniseriei.

„«Fugi» este o nouă miniserie britanică bazată pe romanul cu același nume al autorului Harlan Coben. Lansată inițial sub formă de carte în 2019, „Fugi” spune povestea unui tată care își caută fiica fugară și care, în căutarea sa, descoperă ceva mai mult decât se aștepta”, notează cei de la The Direct.

Harlan Coben este primul scriitor care a reușit performanța de a câștiga un Premiu Edgar, un Premiu Shamus și un Premiu Anthony.

Top 10 seriale de pe Netflix în SUA:

Run Away; Stranger Things 5; Found; Emily in Paris; Land of Sin; Mark Rober’s Crunchlabs; Dave Chappelle’s The Unstoppable; Members Only Palm Beach; The Beast In Me; Ricky Gervais Mortality.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto