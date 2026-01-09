Prima pagină » Actualitate » „Stranger Things”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat. O miniserie cu 8 episoade a ajuns în top, acum, la începutul lui 2026

„Stranger Things”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat. O miniserie cu 8 episoade a ajuns în top, acum, la începutul lui 2026

09 ian. 2026, 15:17, Actualitate

„Stranger Things”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat din clasamentul de pe platforma de streaming, iar primul loc al popularității îl ocupă, acum, o miniserie cu 8 episoade. Acum, la o săptămână de la începutul anului 2026, primul mare blockbuster al Netflix a reușit să ajungă în top, după premiera de la 1 ianuarie 2026.

Locul 1 în acest top al Netflix îl ocupă, deja, serialul „Run Away”, primul mare blockbuster al platformei de streaming. Miniseria are 8 episoade, iar pelicula a avut premiera la data de 1 ianuarie 2026, ziua în care a apărut și ultimul episod al producției „Stranger Things”. De altfel, ultimul sezon al „Stranger Things” a rămas unul dintre cele mai așteptate sezoane de televiziune din istorie.

Jamie Campbell Bower, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo și Finn Wolfhard din „Stranger Things” / foto: Mediafax Foto

Jamie Campbell Bower, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo și Finn Wolfhard din „Stranger Things” / foto: Mediafax Foto

„Run Away” a detronat „Stranger Things” pe Netflix: ocupă locul 1 în clasament

În clasamentul Top 10 al Netflix din Statele Unite pentru săptămâna în curs, „Run Away” („Fugi”) ocupă prima poziție. Este o miniserie învăluită în mister, pelicula fiind dezvoltată de Danny Brocklehurst. James Nesbitt, Ruth Jones, Ellie de Lange, Minnie Driver și Alfred Enoch sunt parte a distribuției miniseriei.

„«Fugi» este o nouă miniserie britanică bazată pe romanul cu același nume al autorului Harlan Coben. Lansată inițial sub formă de carte în 2019, „Fugi” spune povestea unui tată care își caută fiica fugară și care, în căutarea sa, descoperă ceva mai mult decât se aștepta”, notează cei de la The Direct.

Harlan Coben este primul scriitor care a reușit performanța de a câștiga un Premiu Edgar, un Premiu Shamus și un Premiu Anthony.

Top 10 seriale de pe Netflix în SUA:

  1. Run Away;
  2. Stranger Things 5;
  3. Found;
  4. Emily in Paris;
  5. Land of Sin;
  6. Mark Rober’s Crunchlabs;
  7. Dave Chappelle’s The Unstoppable;
  8. Members Only Palm Beach;
  9. The Beast In Me;
  10. Ricky Gervais Mortality.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

PERICOL Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
16:19
Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
ECONOMIE Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
16:12
Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
ALERTĂ Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
16:04
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
SPORT Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
16:00
Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
AUTO O șoferiţă din Alba Iulia a fost amendată cu 1.800 de lei, după ce a fost prinsă că circula cu un autoturism echipat cu anvelope de vară
15:36
O șoferiţă din Alba Iulia a fost amendată cu 1.800 de lei, după ce a fost prinsă că circula cu un autoturism echipat cu anvelope de vară
REACȚIE Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei cu racheta Oreshnik: O încălcare gravă a dreptului internațional umanitar
14:58
Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei cu racheta Oreshnik: O încălcare gravă a dreptului internațional umanitar
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”
Cancan.ro
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce păsările de munte cântă dimineața și de ce uneori sunt tăcute?
ULTIMA ORĂ Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
16:23
Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
ULTIMA ORĂ Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
16:17
Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
15:51
Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
SCANDAL Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
15:37
Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
ACCIDENT Un bărbat de 60 de ani a murit după ce a fost călcat pe trecerea de pietoni, în Bucureștii Noi
15:27
Un bărbat de 60 de ani a murit după ce a fost călcat pe trecerea de pietoni, în Bucureștii Noi
CONTROVERSĂ China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez
15:08
China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez

Cele mai noi

Trimite acest link pe