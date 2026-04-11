Suma fabuloasă pe care a primit-o un administrator imobiliar pentru zilele restante de concediu. Câți ani a muncit fără întrerupere

Un administrator imobiliar a primit aproape 400.000 de lire sterline în urma unei decizii a unui tribunal al muncii. Acesta a acumulat un număr uimitor de 827 de zile de concediu neplătite pe parcursul a 25 de ani. Mossadek „Moss” Ageli, care a lucrat pentru firma Sabtina Limited, deținută de Libia, nu a putut să-și ia concediul anual din cauza cerințelor operaționale, este motivarea.

În schimb, s-a făcut un aranjament pentru ca acesta să fie compensat pentru aceste zile neefectuate. Tribunalul Muncii din Watford a decis că domnului Ageli i se datorau 392.000 de lire sterline pentru concediul acumulat, datând din 1998.

Opt ani fără concediu

Această sumă se adaugă la o despăgubire de 105.000 de lire sterline obținută dintr-o acțiune de concediere abuzivă.

Dl. Ageli s-a alăturat companiei Sabtina Limited în 1987, inițial ca director general adjunct, înainte de a deveni director comercial, operând din birourile din Londra și Milton Keynes.

În primii ani, între 1987 și 1989, nu a luat concediu, deoarece el și asistentul său personal erau singurii angajați cu normă întreagă, esențiali pentru funcționarea companiei.

Directorii au refuzat să-i acorde 200 de zile de concediu între 1988 și 1996.

Un contract neonorat

Dreptul său anual de concediu a crescut de la 30 la 45 de zile în 1996. Până în 1998, recunoscând dificultatea continuă de a lua concediu, domnul Ageli și compania au formalizat un acord prin care acesta să fie plătit pentru concediul neefectuat.

El a declarat tribunalului: „Când a devenit aproape normal ca concediile să fie dificil de avut, i-am scris directorului general nerezident al [Sabtina], care era și directorul general al companiei-mamă din Libia. „Am solicitat ca, atunci când este necesar, să primesc plată în locul concediilor neutilizate din cauza circumstanțelor companiei. Directorul general a fost de acord și a semnat documentul.” „După ani de zile în care am făcut asta, s-a convenit că nu este nevoie să se trimită alte documente pentru aprobarea sau refuzul și pur și simplu am ținut evidența concediului meu.”

Motivarea tribunalului

El a descris cum a obținut permisiunea pentru acordul proprietarilor companiilor și nu a acționat pe spatele lor pentru a asigura plățile, chiar dacă avea putere să facă acest lucru.

El a spus: „[Sabtina] nu are o schemă de pensii pentru angajați și atât eu, cât și asistenta mea medicală ne păstram concediile pe care nu le puteam avea pentru când aveam nevoie sau la pensionare.”

„Am fost unicul semnatar al companiei pentru o perioadă de peste 20 de ani și aș fi putut semna plăți pentru mine și, de asemenea, pentru asistentul meu personal în fiecare an, atunci când nu puteam folosi concediile. Cu toate acestea, nu am făcut acest lucru, chiar dacă era în atribuțiile mele să execut. Mă bazam pe primirea acestor plăți.”

Atât în ​​2001, cât și în 2004, a fost plătit cu 15.000 de lire sterline în loc de concediu, ceea ce demonstrează că acordul era într-adevăr în vigoare, dar s-a convenit că nu va trebui să ia banii în fiecare an, deoarece aceștia se vor reînnoi.

Sabtina Ltd este o filială deținută în totalitate de Compania Libiană de Investiții Străine (LAFICO), care, la rândul ei, este o filială a Autorității Libiene pentru Investiții.

Recomandarea autorului: Legea care obligă firmele să despăgubească angajații pentru diferențele de remunerare. Va intra în vigoare în iunie 2026