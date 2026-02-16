Prima pagină » Actualitate » Supermaketurile sunt jefuite zilnic, prin intermediul caselor self-pay. Ce vârste au hoţii și ce se fură, în general, din magazine

16 feb. 2026, 23:47, Actualitate
16 feb. 2026, 23:47, Actualitate

Supermaketurile sunt jefuite zilnic, prin intermediul caselor self-pay. Ce vârste au hoţii și ce se fură, în general, din magazine
Cel puţin 40 magazine sunt prădate zilnic în ţară, 15 numai în Capitală, prin intemediul caselor self-pay, sisteme care au încurajat hoții să îşi bage în traistă tot ce poftesc fără să mai plătească. În topul celor mai furate produse se află dulciurile, produsele cosmetice, băutura, articolele de îmbrăcăminte și, mai rar, cărțile, iar pierderile magazinelor le decontează toţi ceilalţi clienţi, prin preţuri mai mari la raft.

„Într-o formă sau alta, obiectul ăla furat va fi plătit de oamenii cinstiți care își fac cumpărăturile din magazin.”, explică Feliciu Paraschiv, de la Asociația Comercianților.

Astfel, casele self-pay au ușurat viața angajaților, dar i-au și încurajat și pe hoți, aceștia profitând de ele pentru a-şi pune în plasă cele mai bune produse fără să le mai plătească. Mai mult, unii scanează etichete ale unor produse mai ieftine, alţii nu le mai trec prin scaner deloc.

De cele mai multe ori, hoții nu vizează articolele scumpe, ci produsele mici, cu un preț mediu, de cele mai multe ori dulciurile.

„Întotdeauna sunt cazuri. În 2024-2025 am avut o creștere semnificativă. Sunt foarte mulți care nu sunt neapărat oameni săraci. Sunt mulți care trăiesc din asta”, a declarat pentru Observator TV Cătălin Scarlat, manager magazin.

Iar polițiștii și reprezentanții firmelor de pază sunt suprinşi să descopere cine sunt infractorii: de la copii de 10 ani, până la bătrâni de 80 de ani.

„Se fură, în general, produse mici, produse revandabile: cașcaval, untul, uleiul de măsline, băuturile alcoolice scumpe”, mai spune Feliciu Paraschiv.

Mulți comercianți și-au montat camere de supraveghere și sisteme moderne anti-furt, iar acolo unde au observat că anumite produse dispar cel mai des, au apelat și la metodele clasice de prevenție. Aşa se face că au ajuns sub cheie roţile de caşcaval, conservele de peşte, bateriile si băuturile.

Alimentul al cărui preț s-a dublat în 2023. Este ținut în capsule antifurt, în supermarket-urile din România

FOTO – Caracter ilustrativ

„10 lei e o conservă, totuși se fură atât de des încât managerii magazinului au decis să le pună în astfel de casete de protecție. Recomandăm administratorilor să verifice periodic funcționarea sistemelor de supraveghere video, să asigure iluminarea corespunzătoare a spațiilor și, pe cât posibil, să asigure măsuri de securitate”, declară Cătălina Toma de la Poliția Capitalei.

