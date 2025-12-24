Drama solistei de muzică populară care și-a găsit soțul în comă profundă, în pat, înainte de Crăciun. „Dumnezeu l-a luat ca să mă protejeze de acolo”

Crăciunul nu va mai fi niciodată la fel pentru o solistă de muzică populară. În urmă cu mulți ani, îndrăgita artistă își găsise soțul în comă profundă, în pat, înainte de Crăciun. De fiecare dată când sărbătorile de iarnă se apropie, își amintește sufierința trăită și modul în care și-a găsit partenerul de viață într-una dintre camerele locuinței. Anii au trecut, însă durerea încă i-a rămas în suflet. „Mă gândesc că Dumnezeu l-a luat ca să mă protejeze de acolo”, spunea solista, în urmă cu câțiva ani.

Mioara Velicu (81 de ani) este solista de muzică populară care a trecut printr-o reală dramă, în urmă cu mai mulți ani, în preajma Crăciunului. Mioara Velicu și luptătorul Nicolae Martinescu au trăită o frumoasă poveste de dragoste între 1972 și 2013. Zeci de ani de mariaj, o poveste de iubire scrisă atent, susținere și mereu împreună – dar o situație înainte de Crăciun, în 2013, avea să le perturbe liniștea conjugală.

Mioara Velicu și-a pierdut soțul înainte de Crăciun, în 2013

Sărbătorile de iarnă n-au mai fost niciodată la fel pentru îndrăgita cântăreață. Campionul olimpic la lupte greco romane se afla într-una dintre camere, unde a făcut focul la o sobă de teracotă. Peste noapte, Nicolae Martinescu a dormit în camera respectivă, singur. A doua zi, când artista a mers să îl trezească, l-a găsit în comă profundă. Se intoxicase cu monoxid de carbon, aspect care i-a provocat, ulterior, decesul.

„Nu se mai trezea ca să facem pregătirile tăierii porcului și l-am găsit în comă profundă, în pat. De la monoxidul de carbon. De fiecare dată când vine Crăciunul, îmi aduc aminte de ce am suferit. Merg la cimitir, aprind lumânări și fac tot ce ține de tradițiile noastre. Am suferit enorm de mult, și sufăr în continuare, pentru că eu am dus o viață cu bărbatul meu extraordinar de frumoasă.

Tot timpul am impresia că sunt vinovată că trăiesc sau că o duc cât de cât bine. Mă gândesc că Dumnezeu l-a luat ca să mă protejeze de acolo și de câte ori am nevoie de ceva, mă rog la Dumnezeu să mi-l trimită în vis”, a povestit Mioara Velicu, în emisiunea „Folclorul sub lupă”.

„Am reînceput să cânt după un an. Mi-a fost foarte greu”

După moartea soțului, solista nu a mai cântat niciodată de Crăciun. Pierderea a fost uriașă pentru solista de muzică populară, iar în cadrul unui interviu televizat mărturisea că a fost „iubirea vieții sale”.

„Am pierdut iubirea vieţii mele, mi-e foarte greu, dar am trecut peste momentele grele cu ajutorul publicului. Am reînceput să cânt după un an. Mi-a fost foarte greu. Am fost la psiholog o singură dată, dar mi-a fost de ajuns. Mi-am pierdut şi sora, şi mama, şi tata, dar aici a fost o lovitură groaznică. De aceea sfătuiesc pe oricine să fie extrem de tolerant în cuplu, pentru că despărţirea este extraordinar de grea şi nu-ţi mai aduce nimeni înapoi ce-ai pierdut.

El era un bărbat mai aspru. În momentul în care-i greşeai, nu se mai întorcea niciodată. Nu te mai ierta, se întorcea şi pleca. Nu aş fi tolerat infidelitatea lui, dar nici eu nu i-am greşit niciodată, pentru că ştiam că l-aş pierde. Buletinul meu expiră în 2077 şi e musai să trăiesc până atunci”, a declarat Mioara Velicu la Antena Stars, în urmă cu câțiva ani.

Sursă foto: capturi video Youtube