Prima pagină » Actualitate » Surpriza URIAȘĂ din Catedrala asediată. Enoriașii care au forțat intrarea au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi, care se felicitau reciproc. Înăuntru era și Principele Radu

Surpriza URIAȘĂ din Catedrala asediată. Enoriașii care au forțat intrarea au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi, care se felicitau reciproc. Înăuntru era și Principele Radu

Luiza Dobrescu
30 oct. 2025, 11:59, Actualitate
Surpriza URIAȘĂ din Catedrala asediată. Enoriașii care au forțat intrarea au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi, care se felicitau reciproc. Înăuntru era și Principele Radu
Galerie Foto 5

Surpriză uriașă pentru enoriașii care au asediat joi dimineață Catedrala Neamului. Pelerinii care au forțat intrarea au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi, care se felicitau reciproc. Înăuntru era și Principele Radu.

Vezi galeria foto
5 poze

Aflat încă sub imperiul veştii că militarii americani părăsesc România, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a trezit dis-de-dimineaţă ca să se roage în Catedrala Națională, înainte de întâlnirea cu omoloaga sa din Franţa, Catherine Vautrin, întâlnire care va avea loc în baza militară de la Sibiu.

Ministrul a fost însoţit de şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, dar şi de alţi reprezentanţi ai MApN.

Ministrul Ionuţ Moşteanu în Catedrala Mântuirii Neamului

Ministrul Ionuţ Moşteanu în Catedrala Mântuirii Neamului

Uşile noii catedrale au fost închise în nas enoriaşilor de rând, care și-au pierdut răbdarea și au dat buzna înăuntru.

Acolo, au dat cu ochii de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, care era însoţit de mai mulţi generali ai MApN, dar și de alte oficialități. Printre cei prezenți la întâlnirea din Catedrală se afla și Principele Consort al Custodelui Coroanei, Radu Duda.

Principele Radu

Principele Radu

Ministrul Ionuț Moşteanu s-a felicitat, pe rând, cu toate oficialitățile prezente la întâlnire.

Ministerul Apărării Naţionale a transmis că evenimentul nu a fost organizat de MApN şi că organizatorul, adică BOR, ar putea avea detalii despre întâlnire.

Am solicitat un punct de vedere şi din partea Patriarhiei Române și am fost înștiințați că vom primi un răspuns „într-un timp potrivit”. Până la publicarea acestui material, răspunsul nu a venit.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Ce spun reprezentanții Distrigaz Sud, după ce procurorii au decis să pună compania sub urmărire penală, în urma exploziei din Rahova
12:17
Ce spun reprezentanții Distrigaz Sud, după ce procurorii au decis să pună compania sub urmărire penală, în urma exploziei din Rahova
ULTIMA ORĂ Horațiu Potra vrea să revină în România: „Este o chestiune de zile, săptămâni” / „Vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”
12:08
Horațiu Potra vrea să revină în România: „Este o chestiune de zile, săptămâni” / „Vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”
VIDEO EXCLUSIV Slujbă de pomenire în fața fostului club Colectiv, în care au ars la propriu destinele a 65 de oameni. Marș de comemorare a victimelor în București
11:31
Slujbă de pomenire în fața fostului club Colectiv, în care au ars la propriu destinele a 65 de oameni. Marș de comemorare a victimelor în București
POLITICĂ Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet”
11:26
Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet”
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Nimeni nu știe de ce bărbații sunt mai înalți decât femeile
VIDEO NERVI, țipete și îmbrânceli între jandarmi și fanii lui Călin Georgescu. Doi susținători ai suveranistului au fost săltați
13:13
NERVI, țipete și îmbrânceli între jandarmi și fanii lui Călin Georgescu. Doi susținători ai suveranistului au fost săltați
LEGE O nouă lege în toate magazinele din România. Cine nu respectă această regulă va fi amendat
13:08
O nouă lege în toate magazinele din România. Cine nu respectă această regulă va fi amendat
SPORT FCSB a scăpat de emoții cu Miculescu! Avem TOATE rezultatele din Cupa României
12:40
FCSB a scăpat de emoții cu Miculescu! Avem TOATE rezultatele din Cupa României
EXTERNE Emmanuel Macron declară război rețelelor de socializare. Acuză X că este dominat de „conținut de extremă dreapta”. „Am făcut o mare prostie“
12:29
Emmanuel Macron declară război rețelelor de socializare. Acuză X că este dominat de „conținut de extremă dreapta”. „Am făcut o mare prostie“
VIDEO Ștefan Popescu despre reașezarea polilor de putere în zona Mării Negre. „Adevărata provocare pentru România este menținerea interesului SUA”
12:28
Ștefan Popescu despre reașezarea polilor de putere în zona Mării Negre. „Adevărata provocare pentru România este menținerea interesului SUA”
HOROSCOP Cristina Demetrescu dezvăluie zodia de Apă care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie
12:08
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia de Apă care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie