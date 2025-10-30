Surpriza URIAȘĂ din Catedrala asediată. Enoriașii care au forțat intrarea au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi, care se felicitau reciproc. Înăuntru era și Principele Radu

Surpriză uriașă pentru enoriașii care au asediat joi dimineață Catedrala Neamului. Pelerinii care au forțat intrarea au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi, care se felicitau reciproc. Înăuntru era și Principele Radu.

Aflat încă sub imperiul veştii că militarii americani părăsesc România, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a trezit dis-de-dimineaţă ca să se roage în Catedrala Națională, înainte de întâlnirea cu omoloaga sa din Franţa, Catherine Vautrin, întâlnire care va avea loc în baza militară de la Sibiu.

Ministrul a fost însoţit de şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, dar şi de alţi reprezentanţi ai MApN.

Uşile noii catedrale au fost închise în nas enoriaşilor de rând, care și-au pierdut răbdarea și au dat buzna înăuntru.

Acolo, au dat cu ochii de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, care era însoţit de mai mulţi generali ai MApN, dar și de alte oficialități. Printre cei prezenți la întâlnirea din Catedrală se afla și Principele Consort al Custodelui Coroanei, Radu Duda.

Ministrul Ionuț Moşteanu s-a felicitat, pe rând, cu toate oficialitățile prezente la întâlnire.

Ministerul Apărării Naţionale a transmis că evenimentul nu a fost organizat de MApN şi că organizatorul, adică BOR, ar putea avea detalii despre întâlnire.

Am solicitat un punct de vedere şi din partea Patriarhiei Române și am fost înștiințați că vom primi un răspuns „într-un timp potrivit”. Până la publicarea acestui material, răspunsul nu a venit.

RECOMANDAREA AUTORULUI: