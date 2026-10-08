Surse: Rareș Bogdan, așteptat la DNA Iași în dosarul Bogos, în care a fost audiat și Ilie Bolojan

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, este așteptat la DNA Iași în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, potrivit umor surse judiciare.

Potrivit stenogramelor din dosar citate de Mediafax, în data de 27 august 2025, fostul general SIE Nicolae Iana l-a contactat pe Rareș Bogdan, propunându-i o întâlnire ”într-un loc privat, unde nu se pot face fotografii”, pentru a-l prezenta ”unor tineri pensionari din servicii secrete” pe care ar fi dorit să-i integreze ”într-un sistem relațional de influență”.

Mediafax scrie că declarațiile martorilor din dosar indică faptul că Rareș Bogdan l-ar fi contactat ulterior pe directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, căruia i-ar fi cerut informații despre SC Vanbet SRL, ”interesându-se pentru niște prieteni din SIE”.

Sursele judiciare ale sursei citate anterior precizează că nu sunt formulate acuzații împotriva eurodeputatului, iar menționarea numelui său apare doar în contextul relatărilor din anchetă.

Ilie Bolojan a fost audiat timp de peste două ore

În aceeași anchetă a fost audiat recent, în calitate de martor, și premierul interimar Ilie Bolojan. Audierea sa a durat peste două ore și a vizat circumstanțele întâlnirii pe care Bolojan a avut-o cu omul de afaceri Fănel Bogos.

”Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos”, a transmis ulterior purtătorul de cuvânt al Guvernului. Bolojan nu a făcut declarații la ieșirea din sediul DNA.

Ce anchetează procurorii în dosarul Bogos

Anchetatorii verifică împrejurările în care Fănel Bogos ar fi încercat, prin intermediul unor persoane cu influență politică, să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, instituție care efectuase controale la fermele sale.

Omul de afaceri Fănel Bogos, administratorul societății Vanbet SRL, este cercetat pentru infracțiuni de cumpărare de influență și instigare la fapte asimilate celor de corupție.