30 nov. 2025, 10:55, Actualitate
400 lei în plus la pensie, în decembrie 2025, pentru acești pensionari din România

Mai mulți pensionari din România primesc 400 de lei în plus la pensie, în decembrie 2025. Acești bani vor ajunge la seniorii care au venituri mici, fiind vorba despre a doua tranșă a primei speciale, așa cum prevede legislația în vigoare.

În cursul lunii decembrie 2025, aproape 2,6 milioane de pensionari vor primi 400 de lei în plus la pensie. Taloanele au fost tipărite, deja, pentru ultima lună din an, iar banii urmează să ajungă în posesia beneficiarilor. De altfel, această primă specială de 800 de lei, distribuită în două tranșe, este și singura majorare aprobată de premierul Ilie Bolojan, după înghețarea pensiilor și salariilor din sectorul public.

Cea de-a doua tranșă de 400 de lei va fi livrată odată cu pensia.

2,6 milioane de pensionari vor primi a doua tranșă de 400 de lei

De această primă specială de 800 de lei, distribuită în două tranșe egale, beneficiază pensionarii cu pensii sub 2.574 de lei, arată Ziare.com.

Când ajung banii în posesia beneficiarilor

Pensionarii care au optat să primească pensiile prin intermediul Poștei Române trebuie să știe că banii vor ajunge în perioada 2-15 decembrie 2025. În cazul celor care au optat să primească banii pe card, aceștia vor fivirați în data de 12 decembrie 2025 (vineri), așa cum arată CNPP pe site-ul oficial.

„Pentru persoanele care încasează pensia în cont curent sau cont de card, în situația în care nu au fost găsite acasă și au fost avizate, documentele de informare cu privire la sumele plătite (taloanele mov), nesolicitate de beneficiari, se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs.

Începând cu drepturile aferente lunii martie 2021, taloanele mov vor fi arhivate la sediul Oficiului Județean de Poștă, respectiv al Oficiilor Poștale de sector pe o perioadă de 24 luni, fără a mai fi restituite caselor teritoriale de pensii.

Aceste documente de informare pot fi transmise, la cerere, la domiciliul persoanelor interesate – beneficiari sau împuterniciții acestora.

După expirarea celor 24 de luni, documentele de informare vor fi transmise către casele teritoriale de pensii”, mai transmite CNPP.

Cele mai noi