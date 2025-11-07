Tânăr de 21 de ani din Covasna, arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani. De la ce a pornit conflictul

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost arestat preventiv, după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani. Acest eveniment a avut loc în judeţul Covasna. Anchetatorii au stabilit că acest conflict a avut loc între membrii a două familii, una din Covasna, iar cealaltă din Harghita, din cauza unei datorii.

Vineri, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au anunţat că procurorii au început urmărirea penală a unui tânăr de 21 de ani, pentru omor.

”În fapt, s-a reţinut că, în data de 06.11.2025, în jurul orei 20:35, în faţa unui imobil din comuna Micfalău, jud. Covasna a izbucnit un conflict între membrii a două familii, una din localitatea Micfalău, judeţul Covasna şi cealaltă din judeţul Harghita, generat de existenţa unei datorii. În acest context, inculpatul D.G. i-a aplicat victimei, un bărbat în vârstă de 47 de ani, o lovitură cu un cuţit în zona toracică cauzându-i un traumatism acut deschis cu plagă penetrantă cardiacă prin coasta IV stângă, cu hemopneumotorax şi hemopericard masiv”, au afirmat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

După agresiune, victima şi alte persoane implicate în conflict au plecat de la locul faptei cu o maşină, deplasându-se spre Miercurea Ciuc.

”În localitatea Tuşnad Băi, au oprit la o staţie de alimentare carburanţi, unde a sosit şi o ambulanţă care a constatat decesul victimei”, a transmis sursa citată.

Tânărul în vârstă de 21 de ani a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat apoi Tribunalului Covasna, care a dispus arestarea sa pentru 30 de zile.

