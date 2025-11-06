Un tânăr a descoperit că suferă de o boală în fază terminală, după ce a confundat simptomele cu o gripă severă. Ce i-au spus medicii

Un tânăr în vârstă de 28 de ani a rămas uluit de verdictul primit din partea medicilor, când s-a prezentat la spital cu presupuse simptome ale unei gripe severe. În realitate, nu se confrunta cu o gripă, ci cu o boală care i-ar fi putut fi fatală, dacă nu solicita ajutor medical cât mai curând. În doar 24 de ore, tânărul ar fi putut să moară. Doctorii i-au aplicat un tratament de urgență, apoi au demarat investigațiile medicale. Practic, boala de care suferea încă din copilărie se agravase.

Sam Vanderpump este un tânăr în vârstă de 28 de ani care se confrunta, încă din perioada copilăriei, cu probleme hepatice. Tânărul a ajuns, însă, în stare critică la spital din cauza sepsisului. Atunci, medicii i-au oferit un verdict crunt: suferea de boală hepatică în stare avansată. Pentru a putea supraviețui, este necesar un transplant de ficat. Boala se află într-un stadiu terminal.

A fost diagnosticat cu o boală în fază terminală

La vârsta de 4 ani, Sam fusese diagnosticat cu fibroză hepatică congenitală. La ultima consultație la care a fost prezent, înainte de a face o criză în urmă cu 1 an, medicii i-au spus lui Sam că „se simte bine” și că ar fi suficientă o singură evaluare pe an. În decembrie 2024, Sam a început să se simtă tot mai rău, starea lui agravându-se. Inițial, credea că este vorba despre o gripă severă, dar odată ajuns la spital a descoperit că boala avansase.

Tânărul s-a simțit deshidratat, i-a spus logodnicei sale că nu își poate potoli setea, apoi a adormit timp de 2 zile. Odată ajuns la spital, însă, a realizat că boala aunsese în fază terminală.

„Am fost extrem de deshidratat, am băut aproape un litru de apă și i-am spus lui Alice că nu-mi pot potoli setea, apoi am dormit 2 zile. Alice credea că am luat prea multă codeină, dar când și-a dat seama că ceva nu era în regulă, m-a dus la spital. Mi-au spus că organele mele începeau să cedeze”, a declarat Sam Vanderpump.

Situația ar fi putut fi fatală, dacă nu ajungea la spital.

„Dacă ajungeam la spital cu 24 de ore mai târziu, nu mai eram aici. În notificarea de la medic scria clar că trebuie să mă pregătesc pentru evaluarea de transplant hepatic”, a mărturisit tânărul.

Deși se află într-o situație critică, tânărul de 28 de ani este pregătit să lupte. Își dorește să facă transplantul de ficat.

„Când citești statistici, te sperii: 95% șanse de supraviețuire în primul an, 90% în cinci ani, 80% în zece ani și abia după 25 de ani ajungi la 50%. Dacă nu fac transplant, viața mea e în pericol. Putem trăi până la 90 de ani, dar în cazul meu, după 53 de ani, șansele sunt de 50%. Există atât de puține informații. Dacă un adolescent trece prin asta și într-o zi îmi vede documentarul și înțelege că am reușit să trec peste, simt că asta ar fi datoria mea. Dacă cineva nu și-a înregistrat dorința de a dona organele, sunt doar 50% șanse ca familia să fie de acord. Dacă s-a înregistrat, șansele cresc la 90%. Este vital să-ți înregistrezi dorința pentru a salva vieți”, a susținut Sam, arată Mirror.

