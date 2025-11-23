Prima pagină » Actualitate » Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”

Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet"

Mara Răducanu
23 nov. 2025, 05:00, Actualitate
Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA:
Grație, talent, sensibilitate, performanță și multă, multă muncă. Are doar 18 ani, dar fiecare pas al Olimpiei pe scenă poartă îl el greutatea disciplinei, a grației și a talentului desăvârșit. Pe aripile dansului, nimic nu este imposibil pentru Olimpia Cărăuleanu, elevă a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” din București. Tânăra respiră pentru dans și prin dans. A înțeles încă de la vârsta de aproape șase ani, că, pentru ea, baletul a devenit pentru nu doar o pasiune trecătoare, ci un mod de a înțelege lumea.

După ani de muncă, Olimpia culege azi roadele, reușind să ducă eleganța și precizia dansului românesc pe cele mai înalte scene ale lumii.

În Statele Unite, la Tampa, Olimpia a devenit singura româncă medaliată la categoria seniori, cucerind locul al III-lea și aplauzele unui juriu format din legende ale dansului internațional.

Olimpia Cărăuleanu, tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans

„Legătura cu profesoara care i-a pus poantele în picioare a fost un punct decisiv în cariera ei”

Olimpia a început să practice baletul la Școala privată Joy2dance din Constanța, sub îndrumarea profesoarei Alexandra Porumboi. Prin ore nesfârșite de repetiții, sacrificii și un devotament rar întâlnit la o vârstă atât de fragedă, Olimpia a transformat visul de copil într-o carieră în plină ascensiune.

„Povestea Olimpiei cu dansul a început la cinci ani și jumătate, când am simțit în ea o energie și o prezență scenică rară pentru un copil atât de mic. A încercat mai multe activități, dar destinul ei era clar. Când era micuță, a participat la preselecția « Țară, țară, vrem campioane  », organizată de Mariana Bitang și Octavian Bellu, unde a fost selectată datorită tuturor calităților necesare.

Am dus-o câteva zile la Flămânda să vedem dacă îi place, dar, cu o hotărâre care mi-a străbătut inima, mi-a spus: « Mami, eu vreau să dansez. Eu vreau la școala mea. » Atunci am înțeles că baletul îi intrase adânc în sânge și suflet. A rămas la școala privată de dans și balet, iar legătura cu profesoara care i-a pus poantele în picioare a fost un punct decisiv în cariera ei. Aceasta a devenit mentorul și sprijinul ei esențial în formarea artistică. Pentru Olimpia, baletul nu este doar o pasiune, ci o misiune și un mod de viață. De atunci, am înțeles că totul trebuie făcut cu responsabilitate, disciplină si dăruire”, a povestit mama Olimpiei, pentru Gândul.

„Pentru Olimpia, acesta nu este doar un vis, este o misiune”

În spatele performanței Olimpiei se ascund ani întregi de muncă zilnică, disciplină și sacrificii. De la o vârstă fragedă, a înțeles că baletul cere totul, de la timp, efort, răbdare și rezistență fizică și emoțională.

Familiei Olimpiei este extrem de mândră de performanțele tinerei de 18 ani, de puterea ei de a-și urma visurile, chiar dacă au susținut constant costurile legate de pregătirea ei profesională.

„Zilnic se antrenează, chiar și în weekenduri, când mai ajunge acasă, învățând să gestioneze durerea, oboseala, presiunea concursurilor și accidentările –  toate făcând parte din drumul său spre excelență. Ca părinți, am fost nevoiți să susținem constant costurile legate de pregătirea ei profesională – participările la concursuri, workshopuri, costume, taxe și transport – eforturi financiare mari și uneori copleșitoare, dar pe care le facem, pentru că vedem pasiunea și determinarea ei.

Nu este ușor să susții un copil în drumul spre performanță, mai ales într-un domeniu atât de pretențios cum este baletul. Dar când o vedem pe scenă, sub luminile reflectoarelor, înțelegem că totul a meritat. Pentru Olimpia, acesta nu este doar un vis – este o misiune.”

Olimpia Cărăuleanu, tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans

Olimpia Cărăuleanu, tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans

„Vrea să inspire și alte generații să creadă în visurile lor și să muncească cu dăruire pentru ele”

Mama Olimpiei mărturisește că, pentru fiica sa, admiterea la „The Rock School for Dance Education” – cu o bursă integrală plătită de școală – a reprezentat o recunoaștere extraordinară a talentului și a muncii sale dedicate.

„Bursa integrală oferită de această prestigioasă școală a fost un sprijin esențial, care i-a permis să se concentreze pe dezvoltarea sa artistică. Aici a avut ocazia să învețe tehnici noi de la profesori de renume și să participe în spectacolul anual al școlii, « The Nutcracker », unde a primit rolul de solistă. 

Experiența acumulată la The Rock School For Dance Educationa fost un punct de cotitură pentru Olimpia, deschizându-i orizonturi noi și întărindu-i dorința de a-și urma visul cu și mai multă determinare. Pe viitor, Olimpia își dorește să continue să crească ca artistă și să ajungă pe marile scene internaționale de balet, reprezentând cu mândrie România. Dansul este, fără îndoială, marea ei dragoste și motorul care o motivează în fiecare zi.

Pentru ea, baletul nu este doar o pasiune, ci o punte între emoțiile sale și lumea întreagă. Își dorește să aducă o poveste în fiecare rol, să atingă inimile celor care o privesc și să lase o lumină în lumea artei. Este o misiune care îi aduce bucurie, provocări și împliniri. Vrea să inspire și alte generații să creadă în visurile lor și să muncească cu dăruire pentru ele „, a conchis mama tinerei balerine.

Olimpia Cărăuleanu, tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans

Olimpia Cărăuleanu, tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans

Peste 200 de premii naționale, internaționale și mondiale obținute de Olimpia

  • Printre cele mai remarcabile distincții se numără Locul I la Olimpiada Națională de Coregrafie, atât la secțiunea dans clasic, cât și la dans contemporan, precum și Locul I la semifinala Youth America Grand Prix (YAGP), una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din lume, care i-a adus și calificarea în marea finală mondială.
  • De-a lungul anilor, Olimpia Cărăuleanu a participat la numeroase competiții și workshopuri alături de mari nume ale baletului mondial, fiecare experiență contribuind la rafinarea tehnicii și la definirea propriei sale expresivități artistice.
  • Unul dintre momentele care i-au marcat profund evoluția a fost interpretarea rolului de solistă în „Spărgătorul de nuci”, pe scena din Philadelphia – o apariție memorabilă care i-a confirmat locul printre tinerele promisiuni ale dansului internațional.
  • A mai strălucit în spectacole precum „Vrăjitorul din Oz”, unde a dat viață personajului Dorothy, și „Grinch, care a furat Crăciunul”, dar și pe scenele celor mai prestigioase evenimente de gen, precum Gala Nervi Festival și Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow Gala, unde viitorul baletului mondial își dă întâlnire cu prezentul excelenței.

Sursă foto: Arhivă Olimpia Cărăuleanu

