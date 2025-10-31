Țara europenă preferată de tinerii români care vor să studieze în afară. Studenții care lucrează primesc de la stat un ajutor lunar de sute de euro

Care este țara europenă preferată de tinerii români care vor să studieze în afară. Aici, studenții care lucrează primesc de la stat un ajutor lunar de câteva sute de euro.

Studenții români sunt tot mai atrași de țările europene, pentru studii. Astfel, în țări precum Spania și Germania s-au înscris de două ori mai mulți candidați pentru anul universitar viitor. Interesul tinerilor este justificat de multitudinea de opțiuni de programe de studii în limba engleză și de taxe scăzute. Mai mult, studenții pot să beneficieze de burse care să acopere integral costurile de școlarizare.

„Între o mie și două mii de euro pe an școlarizare. Toate au sisteme robuste de finanțare în funcție de nevoile elevului și meritele lui”, a declarat Sânziana Medvețchi, consilier educational, potrivit Știrile Pro TV.

Și Franța câștigă tot mai multă popularitate. Cu toate acestea, țara europenă preferată de tinerii români care vor să studieze în afară este Olanda, iar asta, mai ales pentru avantajele sociale. Aici, studenții care lucrează primesc din partea statului un ajutor lunar de câteva sute de euro.

Autorul recomandă:

Țara europeană care pregătește buncăre subterane în caz de atac rusesc. Angajamentul financiar ajunge la 1,3 miliarde de euro

Țara care se află în discuții cu META pentru a introduce restricții de vârstă la Facebook sau Instagram. Îți faci profil doar cu buletinul