Țara europenă preferată de tinerii români care vor să studieze în afară. Studenții care lucrează primesc de la stat un ajutor lunar de sute de euro

31 oct. 2025, 22:32, Actualitate
Care este țara europenă preferată de tinerii români care vor studieze în afară. Aici, studenții care lucrează primesc de la stat un ajutor lunar de câteva sute de euro.

Studenții români sunt tot mai atrași de țările europene, pentru studii. Astfel, în țări precum Spania și Germania s-au înscris de două ori mai mulți candidați pentru anul universitar viitor. Interesul tinerilor este justificat de multitudinea de opțiuni de programe de studii în limba engleză și de taxe scăzute. Mai mult, studenții pot să beneficieze de burse care acopere integral costurile de școlarizare.

Între o mie și două mii de euro pe an școlarizare. Toate au sisteme robuste de finanțare în funcție de nevoile elevului și meritele lui”, a declarat Sânziana Medvețchi, consilier educational, potrivit Știrile Pro TV.

Și Franța știgă tot mai multă popularitate. Cu toate acestea, țara europenă preferată de tinerii români care vor studieze în afară este Olanda, iar asta, mai ales pentru avantajele sociale. Aici, studenții care lucrează primesc din partea statului un ajutor lunar de câteva sute de euro.

