Tensiuni la Casa Albă: Zelenski s-a CONTRAZIS cu Trump în fața hărții afișate în Biroul Oval

Moment tensionat la Washington, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Donald Trump au avut o discuție aprinsă în Biroul Oval, pe tema hărții câmpului de luptă din Ucraina. Potrivit BBC, Zelenski s-ar fi contrazis cu Trump în privința teritoriilor controlate de Moscova.

Volodimir Zelenski a salutat discuțiile reușite purtate cu Trump și aliații europeni, subliniind garanțiile de securitate pe care Ucraina ar putea să le primească și disponibilitatea sa de a avea o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

Totuși, Zelenski a menționat și un moment tensionat, ce reflectă obstacolele majore în calea unei forme de pace durabile. Tema care a rămas în umbră, pe care liderii au evitat să o abordeze public, a fost posibilitatea unor concesii teriotoriale din partea Ucrainei.

În fața hărții Ucrainei, liderul de la Kiev a dezvăluit că s-a contrazis cu Trump în privința proporției de teritoriu aflat sub ocupația Moscovei.

„Am contrazis ceea ce se află pe acea hartă”, a declarat Zelenski. „Nu se poate spune că atât de mult teritoriu a fost cucerit de data aceasta. Aceste puncte sunt importante”, a spus el.

Harta afișată în Biroul Oval ilustra partea estică a Ucrainei colorată în roz, reprezentând aproximativ 20% din țară, teritoriu controlat de forțele ruse. Imaginea a devenit rapid virală și a fost percepută ca un instrument de presiune folosit de Trump în discuțiile cu Zelenski.

Subiectul central al întrevederii a fost legat de revendicările teritoriale ale Rusiei, în special regiunea Donbas, pe care Vladimir Putin o vrea cedată integral. Zelenski a refuzat însă să facă concesii, subliniind că peste 200.000 de civili trăiesc încă în zonele controlate de Kiev și că abandonarea acestor teritorii ar fi o greșeală strategică majoră.

„A fost o hartă foarte bună, mă gândesc cum să o iau cu mine”, a glumit Zelenski în fața presei.

În ciuda declarațiilor optimiste privind garanțiile de securitate și sprijinul occidental, momentul tensionat arată dificultatea negocierilor de pace. Rusia cere cedarea completă a Donbasului și păstrarea celor patru regiuni anexate ilegal, în timp ce Ucraina refuză orice discuție despre renunțarea la teritorii.

Surse foto: Profimedia

