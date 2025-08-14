Summit-ul SUA-Rusia. Geopolitical Futures: „Putin are nevoie de o ÎNȚELEGERE. Este posibil ca întâlnirea să fie promițătoare, dar nu decisivă”

Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Au vorbit de multe ori la telefon și, deși au existat indicii că aceste conversații ar duce la un fel de acord, nimic concret nu s-a materializat vreodată.

În schimb, Rusia și-a intensificat atacurile în Ucraina, câștigând mai mult teritoriu și sporind utilizarea dronelor în aceste atacuri, în special împotriva capitalei Kiev.

„Dacă presupunem că apelurile telefonice au fost atât de promițătoare pe cât a spus public Trump, atunci continuarea războiului de către Putin a avut scopul de a limita pericolul unei creșteri a sprijinului SUA, continuând în același timp să încerce să învingă Ucraina – sau cel puțin să îmbunătățească poziția teritorială a Rusiei”, consideră George Friedman, fondatorul și președintele Geopolitical Futures.

Problema, continuă Friedman, era că „Trump susținuse că va pune capăt rapid războiului. Eșecul său de a face acest lucru dă impresia că Putin l-a păcălit sau că Trump nu a fost capabil să citească intențiile lui Putin”.

Câștigurile teritoriale ale Rusiei sunt relativ nesemnificative, iar economia sa este în ruină

În orice caz, Putin l-a pus pe Trump într-o poziție dificilă, indicând un interes în rezolvarea conflictului, dar sporind în același timp operațiunile militare.

Președintele rus, scrie George Friedman în analiza sa, avea motive întemeiate să facă asta. Războiul din Ucraina a fost un eșec. Obiectivele Rusiei au fost crearea unei zone tampon care să izoleze Moscova de NATO, recucerirea unei părți din teritoriile pierdute în urma prăbușirii Uniunii Sovietice și revendicarea statutului Rusiei în ordinea internațională.

„Dar Rusia a cheltuit mulți bani și forță de muncă acolo și nu are prea multe de arătat în urma acestui lucru. Câștigurile sale teritoriale sunt relativ nesemnificative, iar economia sa este în ruină. Singura justificare logică pentru continuarea luptei a fost de a face să pară că o soluționare negociată este în interesul Ucrainei, nu al Rusiei.

Aparența unui eșec lamentabil în Ucraina ar putea avea consecințe politice grave pentru Putin și pentru percepția globală asupra Rusiei.

Așadar, Putin a încercat cel puțin să mărească gradul de penetrare a Rusiei în Ucraina. Pe măsură ce timpul a trecut, SUA și-au sporit ajutorul militar către Ucraina, dar doar marginal. Răspunsul cel mai semnificativ, în absența unei înțelegeri, a fost amenințarea cu un atac masiv asupra economiei rusești printr-o campanie tarifară și mai agresivă. De data aceasta, ar impune tarife paralizante oricărei națiuni care ar cumpăra bunuri rusești – în special cele mai mari exporturi ale Rusiei, petrolul și gazele naturale.

De aceea, Washingtonul a declarat un tarif de 50% pentru India. India este o țară mare și importantă, cu o relație economică relativ bună cu Statele Unite, în special ca furnizor alternativ de importuri pentru China.

Prin impunerea de tarife vamale pentru India, SUA au semnalat Rusiei că amenințările lor erau extrem de serioase. Dacă SUA ar fi pregătite să pedepsească India pentru comerțul cu Rusia, atunci nu ar avea nicio problemă să pedepsească alte țări mai mici.

Cu alte cuvinte, dacă India ar putea fi lovită, nicio țară care cumpără petrol rusesc nu ar fi în siguranță”, mai scrie președintele Geopolitical Futures.

O eventual ă î n țelegere poate depinde și de considerațiile private ale lui Putin

Decizia SUA de a „ataca” India a fost la fel de surprinzătoare pentru țara vizată, precum a fost și pentru Rusia. Acest lucru ar putea explica de ce Putin a fost de acord, foarte repede, cu un summit unde să se afle față în față cu Trump.

„Se pare că Putin a sugerat ca aceștia să se întâlnească în Emiratele Arabe Unite, iar Trump a insistat ca summit-ul să aibă loc pe teritoriul american – ceea ce ar putea fi interpretat ca un act simbolic de supunere din partea lui Putin.

M-aș aștepta ca, având în vedere amenințarea la adresa Rusiei, Moscova să fie pregătită să facă pace, iar Trump va avea acum un instrument puternic în aceste negocieri. Între timp, Ucraina va cere mai mult Rusiei pentru a accepta acordul de pace.

Obținerea unor condiții mai bune depinde de acordurile care vor fi discutate în Alaska și care depășesc limitele Ucrainei. Trump a oferit deja relații economice îmbunătățite cu Rusia – lucru care, cu siguranță, părea să influențeze Moscova la momentul respectiv. Acest tip de propunere ar putea fi sau nu reînnoită.

Este posibil ca următoarea întâlnire să fie promițătoare, dar nu decisivă. Este posibil ca Putin să-și continue strategia de negociere de amânare a rezultatelor pentru a încerca să schimbe situația militară din Ucraina. Și este posibil ca summit-ul să fie anulat sau amânat.

Dar, în opinia mea, amenințarea la adresa Indiei înseamnă că Putin are nevoie de o înțelegere. Aceasta va fi o chestiune de geopolitică, dar va fi determinată și de politica internă rusă sau, pur și simplu, de considerațiile private ale lui Putin”, încheie George Friedman analiza publicată de Geopolitical Futures.

Foto main – Profimedia Images

