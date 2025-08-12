Prima pagină » Actualitate » Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional”

Cristian Lisandru
12 aug. 2025, 12:32, Actualitate
Reprezentanții organizației Stand Up Alaska anunță un protest masiv în Anchorage, Alaska, în data de 14 august 2025, cu doar o zi înaintea summit-ului SUA-Rusia.

Protestul se va desfășura sub sloganul „Alaska este alături de Ucraina”, iar organizatorii îndeamnă locuitorii să iasă în stradă pentru a susține suveranitatea statului ucrainean în fața agresiunii ruse.

Scopul acestei acțiuni de protest, potrivit organizatorilor, este acela de a transmite un mesaj tranșant atât lui Donald Trump, cât și lui Vladimir Putin, legat de lupta împotriva autoritarismului și a crimelor de război.

„Alaska se opune ferm autoritarismului”

„Cu aprobarea guvernatorului, președintele Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin. Ne-am adunat pentru a transmite un semnal clar: Alaska se opune ferm autoritarismului”, se precizează în comunicatul transmis de Stand Up Alaska

Mai mult, pe pagina de Facebook a organizației Stand Up Alaska, există și un apel direct către localnici.

„Alăturați-vă nouă în Anchorage, Alaska, pentru a protesta împotriva prezenței unui criminal de război internațional”, se arată în respectivul mesaj.

Propunerile lui Putin și condițiile lui Trump nu sunt clare

Pe 15 august 2025 se va desfășura summit-ul din Alaska, o întâlnire istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, având  mize uriașe pentru soarta lumii.

Trump și Putin ar urma să discute despre încheierea unui acord de pace în Ucraina, o țară care se confruntă cu invazia rusească de trei ani și jumătate.

Propunerile lui Vladimir Putin și condițiile lui Donald Trump nu sunt clare și nu se știe, încă, nici dacă Ucraina și Uniunea Europeană vor fi de acord.

Un lucru este cert, potrivit BBC, anume acela că liderul de la Kremlin va beneficia cel mai mult de pe urma unui eventual acord. Până acum, au fost date publicității doar două informații: va exista un „schimb de teritorii”, potrivit Bloomberg, iar Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, va avea „multe de semnat”, conform declarației președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

