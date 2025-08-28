Prima pagină » Actualitate » Tentativă de omor în Sectorul 1 al Capitalei. Un bărbat a fost ATACAT în plină stradă

Bianca Dogaru
28 aug. 2025, 11:55, Actualitate
Scene violente pe străzile Capitalei. Potrivit autorităților, un bărbat a fost înjunghiat joi, 28 august, în Sectorul 1 din București.

Polițiștii Secției 2 au fost sesizați printr-un apel la 112 că o persoană a fost agresată fizic cu un obiect tăietor-înțepător. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a confirmat atacul.

Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportată de urgență la spital. Starea acesteia nu a fost deocamdată făcută publică.

Polițiștii desfășoară acum activități pentru identificarea și prinderea agresorului. Cazul a fost preluat de procurori, care vor stabili măsurile legale care se impun.

„În prezent, se desfășoară activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă, în vederea dispunerii măsurilor legale. Facem precizarea că activitățile sunt în curs de desfășurare, iar Poliția Capitalei, sub coordonarea unității de parchet, va continua să acționeze cu fermitate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și tragerea la răspundere a persoanelor implicate,” a transmis DGPMB.

