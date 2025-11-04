Scandalos! Internetul este împânzit de afișe cu Nicușor Dan. Președintele girează USR și pare să fie adevăratul candidat al partidului, în locul lui Cătălin Drulă

Internetul a fost împânzit de bannere electorale în care apare președintele Nicușor Dan, deși în realitate este vorba despre campania lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei.

Reclamele par să sugereze că actualul președinte candidează în numele USR, dar în realitate este o strategie de promovare pentru Cătălin Drulă, care și-a lansat campania cu sloganul „Pe drumul onest”, extrem de asemănător cu cel al lui Nicușor Dan din perioada campaniei sale – „România onestă”.

De fapt, candidatul USR pare să-și construiască întregul profil politic în jurul imaginii lui Nicușor, de la fotografii și teme vizuale, până la sloganuri și cuvinte-cheie, așa cum Gândul a relatat.

Per ansamblu, toate acțiunile electorale ale lui Cătălin Drulă, de la mesaje, la slogan de campanie par a fi o copie la indigo a mesajelor pe care le-a folosit în trecut și Nicușor Dan.

Lansarea candidaturii alături de cel care l-a „săpat”

Lansarea oficială a candidaturii lui Drulă a avut loc duminică, în prezența președintelui Nicușor Dan. Culmea ironiei este că tocmai Drulă este unul dintre cei care, în anul 2017, au contribuit la îndepărtarea lui Nicușor Dan din USR.

Mesajul care apare pe bannerele de pe mai multe site-uri de știri este același mesaj pe care președintele Nicușor Dan l-a dat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

Președintele României și-a reafirmat atunci și sprijinul pentru partidul USR:

„Veți avea în mine un partener”, a spus Nicușor Dan.

Chiar în ziua lansării candidaturii, Gândul l-a întrebat pe Nicușor cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic pentru Primărie.

„Nu știu despre ce țară și despre ce candidați vorbiți. Am venit, cum v-am spus la început, la un eveniment al USR București. Am fost invitat, am transmis niște mesaje spre București și asta e tot”

Întrebat de Gândul despre acest moment în care Nicușor Dan a fost îndepărtat din USR, Cătălin Drulă a respins acuzațiile și a răspuns în felul următor:

„Nu o să reiau ipoteza întrebări dumneavoastră. Lucrurile nu au stat în felul acesta (…) Nu este adevărat. Calea pe care Nicușor Dan a ales-o a ajutat extrem de mult acest oraș. Avem un parteneriat de lungă durată, și prezența președintelui spune totul”

De la „Ceaușescu al USR” la „mentorul onest”

Povestea celor doi este plină de ironii. În 2017, când USR s-a rupt în două tabere, Drulă era unul dintre cei mai vocali critici ai lui Nicușor Dan. Gândul a publicat, în exclusivitate, mesaje din partid în care Drulă îl compara pe actualul președinte cu Nicolae Ceaușescu și îl acuza că nu lasă loc democrației.

Astăzi, același Drulă îl numește „model” și „partener pe termen lung” și îl folosește drept principala sursă de legitimitate electorală.

Copia nu se oprește doar la bannere și slogane

După ce Nicușor Dan a făcut celebră în campania prezidențială „pizza câștigătoare”, Drulă s-a fotografiat și el cu o pizza făcută în casă, într-o variantă mai „de apartament”.

Prima imagine care i-a venit în minte oricui a văzut pizza lui Drulă a fost aceea că şi ideea aceasta a împrumutat-o tot de la Nicuşor Dan. Diferenţa este că preşedintele României a apelat la o pizza realizată de specialişti, pe când Drulă şi-a făcut-o cu mâna lui.

Confuzia nu este de condamnat. După toate episoadele din ultima vreme, nimeni nu mai înțelege cine candidează, de fapt. Cătălin Drulă sau Nicușor Dan?

