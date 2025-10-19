Prima pagină » Actualitate » Ți se frânge sufletul. Cine locuia în apartamentul din care se spune că a izbucnit explozia din Rahova. „Nimeni nu merită un asemenea sfârșit”

19 oct. 2025, 11:08, Actualitate
Explozia din Rahova a îndurerat o întreagă comunitate. În urma tragediei care a avut loc vineri, 17 octombrie 2025, trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite. În spațiul public au apărut informații cu privire la locatarii care au murit în deflagrație. Printre acestea se numără și o femeie, Vasilica Enache, avocată de meserie. Una dintre rudele sale a transmis un mesaj, după moartea violentă.

În ziua de vineri, 17 octombrie 2025, avea să aibă loc un dezastru pe care nimeni nu l-ar fi anticipat. O explozie puternică a dezmembrat, la propriu, mai multe apartamente ale blocului situat în Rahova, pe strada Vicina, nr. 1, la Blocul 32, scara 2. Trei persoane au decedat, iar alte 15 s-au ales cu răni, în urma deflagrației. Sute de locatari au fost evacuați și, de două zile, încearcă să recupereze câteva bunuri din locuințele afectate.

Bubuitură cu ecou în Rahova: 3 morți, 15 răniți și pagube materiale uriașe

Bubuitura produsă la bloc a avut și un ecou în cartier: fererestrele blocului de vizavi s-au spart, mai multe mașini au ajuns ruine sub bucățile de beton și cioburi, iar zdruncinătura s-a simțit pe o rază mare, în cartier. Afectat a fost și liceul din proximitate, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, acolo unde geamurile s-au spart, iar bucăți de beton au pătruns în sala de curs. Vezi AICI imaginile groazei.

Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Vezi aici măsurătorile oficiale.

Vasilica Enache (avocată), una dintre cele 3 victime decedate în urma deflagrației

Printre cele trei persoane care au murit, în urma deflagrației, se numără și locatara Vasilica Enache, avocată de meserie. Potrivit unor informații apărute în spațiul public, explozia s-ar fi produs direct din apartamentul ei, iar persoana care ar fi fost proiectată în zidul blocului de vizavi ar fi fost chiar avocata.

În același apartament, avocata își desfășura activitatea profesională, scrie MEDIAFAX. O rudă de-ale sale a transmis un mesaj, după moartea violentă de care avocata a avut parte.

„Am stat mult pe gânduri dacă să scriu această postare, dar simt că trebuie, din respect pentru un om bun, un om care a fost mereu alături de noi. Explozia din blocul din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei, și asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduți, oameni răniți, oameni fără casă… totul din cauza nepăsării. Enache Vasilica, pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice”, a spus fina victimei.

Durerea este incomensurabilă, iar tragedia a zguduit cotidianul sutelor de locatari.

„Un exemplu de curaj, de bunătate și de echilibru, mereu cu zâmbetul pe buze. Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu «pupă mama ochii tăi», nu mai este… Iar acum, în urma ei, a rămas doar amintirea și durerea unei tragedii. A fost mai mult decât o nașă – a fost un om bun, un sprijin pentru familia mea, asemenea unei mame.. (…) Am un nod în gât și în suflet, pentru că viața ei s-a stins brusc, într-o explozie, fără un rămas bun. Avocat, mamă, bunică, soră, prietenă, și pentru mine, nașa mea… Vei rămâne mereu în amintirea noastră ca o femeie puternică, cu suflet bun și zâmbetul mereu pe chip”, a mai scris aceasta.

Un tânăr a intrat în blocul din Rahova, la o zi după dezastru, pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii. „Emoție pură”

Social media este împânzită de zvonuri

Tot în spațiul public au apărut și zeci de zvonuri, în urma tragediei care a îndolat o comunitate întreagă. Pe social media, există postări în care se speculează că ar fi fost vorba despre o presupusă tentativă de omor. Unele dintre persoane afirmă că avocata ar fi avut „dosare importante ce îi priveau pe câțiva politicieni”. Și, totuși, nu mai figura ca fiind activă din 2023, pe site-ul Baroului București. Practic, nu ar mai fi avut dreptul să profeseze ca avocat, de atunci. Se retrăsese, după 22 de ani de activitate.

Sursă foto: Facebook

