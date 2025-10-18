Prima pagină » Actualitate » Inspectoratul de Stat în Constucții a dat verdictul: Blocul din Rahova trebuie DEMOLAT

Inspectoratul de Stat în Constucții a dat verdictul: Blocul din Rahova trebuie DEMOLAT

Ruxandra Radulescu
18 oct. 2025, 20:49, Actualitate
Inspectoratul de Stat în Constucții a dat verdictul: Blocul din Rahova trebuie DEMOLAT

Inspectoratul de Stat în Constucții a finalizat expertiza tehnică la blocul unde a avut loc explozia din cartierul Rahova, în prezența Prefectului și a Primarului General, Sebastian Bujduveanu. Concluziile specialiștilor indică faptul că imobilul a suferit avarii iremediabile, iar consolidarea acestuia ar reprezenta un risc ridicat și ar implica costuri mult prea ridicate. S-a stabilit demolarea „controlată” a clădirii. 

  • Raportul tehnic confirmă gravitatea avariilor structurale şi stabileşte că utilizarea în continuare a clădirii nu este posibilă, construcția prezentând risc major de prăbuşire şi neîndeplinind cerința fundamentală de calitate rezistență mecanică și stabilitate
  • Totodată, având în vedere concluzia experților potrivit căreia consolidarea imobilului nu este justificată din punct de vedere tehnico-economic, iar lucrările necesare ar depăşi valoarea de înlocuire a construcției și ar implica un risc ridicat în execuție, Inspectoratul de Stat în Construcţii – 1.S.C. apreciază că măsurile de intervenție trebuie orientate exclusiv către punerea în siguranţă şi, ulterior, către dezafectarea controlată a clădirii.
  • Având în vedere că în prezent organele judiciare desfășoară o cercetare penală, Inspectoratul de Stat în Construcţii I.S.C. nu poate recomanda, până la finalizarea acesteia, niciun tip de intervenţie de natură să modifice starea de fapt existentă. O asemenea intervenţie ar putea conduce la alterarea sau distrugerea probelor materiale, afectând ireversibil reconstituirea cauzelor exploziei și implicit cursul anchetei penale.
  • Toate măsurile propuse prin rapoartele tehnice se pot realiza numai cu avizul expres al organelor de urmărire penală competente, astfel încât să fie respectate atât exigenţele de securitate structurală, cât și necesitatea conservării probelor.

Citește și

ULTIMA ORĂ Alertă după alertă. Incendiu și la Galați. Apelul la 112 anunța o EXPLOZIE
20:03
Alertă după alertă. Incendiu și la Galați. Apelul la 112 anunța o EXPLOZIE
ACTUALITATE O femeie de 29 de ani și-a pierdut viața în timpul unei drumeții. Aceasta a căzut într-o râpă
19:51
O femeie de 29 de ani și-a pierdut viața în timpul unei drumeții. Aceasta a căzut într-o râpă
ALERTĂ E oficial! „Blocul groazei” va fi DEMOLAT! Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a decis. Ce prevede HOTARAREA publicată în exclusivitate de Gândul
18:55
E oficial! „Blocul groazei” va fi DEMOLAT! Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a decis. Ce prevede HOTARAREA publicată în exclusivitate de Gândul
ACTUALITATE Diana Șoșoacă, invitată la postul TV susținut de Putin, la aniversarea a 20 de ani de emisie: „Voi spuneți adevărul, exact ca mine. Suntem ca frații”
18:46
Diana Șoșoacă, invitată la postul TV susținut de Putin, la aniversarea a 20 de ani de emisie: „Voi spuneți adevărul, exact ca mine. Suntem ca frații”
ACTUALITATE Un tânăr a intrat în blocul din Rahova, la o zi după dezastru, pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii. „Emoție pură”
17:48
Un tânăr a intrat în blocul din Rahova, la o zi după dezastru, pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii. „Emoție pură”
ACTUALITATE Lumea academică este în doliu. Sofia Corradi, supranimită  „mamma Erasmus”, a murit
17:46
Lumea academică este în doliu. Sofia Corradi, supranimită  „mamma Erasmus”, a murit
Mediafax
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000 de km
Mediafax
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Cancan.ro
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Zi de doliu. Un nume cunoscut s-a stins în tragedia din Rahova: O femeie puternică, viața a încercat-o de nenumărate ori
Evz.ro
Vedete care au pozat în Playboy. Efectele au fost nebănuite
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Energia solară din oglinzi orbitale revoluționează sectorul energetic și îi îngrijorează pe astronomi