Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid

17 oct. 2025, 11:30, Actualitate
Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana

FCSB primește lovitură după lovitură. Accidentarea lui Mihai Popescu, petrecută la echipa națională, în meciul cu Austria, câștigat de „tricolori” cu 1-0, în preliminariile C.M. 2026, nu este singura bătaie de cap a campioanei. Staff-ul tehnic a mai aflat o veste proastă – nu va putea conta nici pe Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african în vârstă de 28 de ani.

Apărătorul central va pleca în luna decembrie la echipa națională, Africa de Sud urmând a luat startul în Cupa Africii pe Națiuni.

Ngezana ratează derby-ul FCSB – Rapid

Chiar dacă nu a fost la lot la ultima partidă, din cauza unei suspendări, Siyabonga Ngezana este un nume important din vestiarul sud-africanilor, care în perioada 21 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026 vor juca la CAN.

Derby-ul FCSB – Rapid este ultimul joc din acest an pentru ambele formații, fiind programat în weekendul 20-21 decembrie. Pentru Ngezana, partida se suprapune cu debutul reprezentativei „Bafana Bafana” la Cupa Africii pe Națiuni, astfel că el nu va fi pe teren la acest derby.

Africa de Sud joacă primul meci la CAN pe 22 decembrie, cu Angola. Din grupă mai fac parte Egipt și Zimbabwe.

FCSB trece prin cea mai dificilă perioadă în ceea ce privește situația fundașilor centrali. Mihai Popescu s-a accidentat la echipa națională și va lipsi tot sezonul, iar conducerea clubului deja a dat de înțeles că nu îi va mai prelungi contractul, scadent în vara viitoare.

În ceea ce-l privește pe Joyskim Dawa, el încă se află în perioada de recuperare. Sunt șanse, totuși, să se recupereze undeva la mijlocul lunii noiembrie. Și Graovac este nerefăcut, urmând a rata următoarele două partide ale campioanei en-titre.

Iar dacă ne gândim că și Benin va participa la Cupa Africii, asta înseamnă că nici David Kiki nu va fi disponibil pentru jocurile FCSB de la finalul anului, în cazul în care va fi convocat la echipa națională.

„Jucăm cu Cercel, care el, de fapt, este fundaș central și rezolvăm și problema U21. O să jucăm cu Cercel și Ngezana. Ngezana la iarnă pleacă (n.r. – la Cupa Africii). Pe Chiricheș o să-l trecem în locul lui Popescu. Ne lasă UEFA să-l trecem pe listă. UEFA dă voie, FRF nu dă voie”, a comentat Gigi Becali.

