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Toni Neacșu explică de ce Guvernul Bolojan nu poate adopta legal Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare

Olga Borșcevschi
Toni Neacșu explică de ce Guvernul Bolojan nu poate adopta legal Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare
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Avocatul Toni Neacșu
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Avocatul Toni Neacșu spune că Guvernul demis condus de Ilie Bolojan nu poate adopta legal Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030. Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii face referire la limitele constituționale impuse unui Executiv demis, precum și la avizul negativ dat de Consilul Legislativ.

Toni Neacșu a postat pe pagina de Facebook un amplu mesaj în care compară situația Strategiei feroviare 2026-2030 cu cea a Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026-2030, despre care spune că a ajuns în Parlament după ce inițial urma să fie adoptată prin Hotărâre de Guvern.

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„Guvernul nu poate adopta legal Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030. Situația ei este exact aceeași cu Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030, pentru care acum 2 zile Curtea Constituțională a confirmat că nu putea fi adoptată decât prin lege a Parlamentului, întrucât constituie o politică nouă, pe care Guvernul demis nu o poate promova nici măcar prin Hotărâre de Guvern.

Strategia privind biodiversitatea fusese adoptată inițial prin Hotărâre de Guvern, care apoi, după ce PSD a anunțat atacarea în justiție a tuturor hotărârilor adoptate cu încălcarea competențelor limitate, a fost oprită în ultimul moment de la publicarea în Monitorul Oficial și a ajuns în Parlament. Ilie Bolojan, prin această renunțare de ultim moment, a recunoscut practic și că era conștient de nelegalitatea adoptarii ei prin HG, așa cum probabil îi spun avizele interne și pe noua strategie”, precizează avocatul.

Sedinta in plen a Camerei Deputatilor din cadrul sesiunii extraordinare organizate la Palatul Parlamentului din Bucuresti, dedicata adoptarii proiectelor legislative esentiale pentru indeplinirea jaloanelor PNRR si atragerea fondurilor europene. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Toni Neacșu invocă limitele constituționale ale unui Executiv demis

Avocatul invocă articolul 110 aliniatul (4) din Constituție, potrivit căruia Guvernul al cărui mandat a încetat „nu poate decât administra treburile publice”. De asemenea, Toni Neacșu amintește și de cele 11 Hotărâri de Guvern contestate în instanță de PSD.

„Prin soluția pe sesizarea privind legea de aprobare a strategiei, CCR a arătat că adoptarea de strategii naționale de către un Guvern demis înseamnă o încălcare a competenței limitate potrivit art. 110 alin 4 din Constituție, potrivit căruia acesta nu poate decât administra treburile publice. Existența unei obligații trecute într-o lege anterioară ca Guvernul să elaboreze o strategie prin HG nu face ca aceasta să fie doar o continuare a unei politici începută anterior, pentru că prin natura sa orice strategie este o politică nouă, cu impact pe termen lung.

Celelalte 11 hotărâri de Guvern emise cu încălcarea limitelor de competență au fost suspendate de instanțele de judecată, la solicitarea PSD, reținându-se că există o prezumție de nelegalitate a lor, prin încălcarea art 37 alin 3 din Codul administrativ, care stabilește că Guvernul demis, pe lângă interdicția de a adopta proiecte de legi sau ordonanțe, nu poate emite nici Hotărâri de Guvern prin care se promovează politici noi.

Pentru toate aceste hotărâri Consiliul Legislativ emisese avize negative, exact pe aceste considerente constituționale și legale.
Și acum, pentru Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030, Consilul Legislativ a dat identic un aviz negativ.
Guvernul demis nu poate lua decizii care introduce modificări structurale, cu efecte pe o perioadă lungă de timp și care definesc politici noi, adică exact ceea ce este în conținutul ei orice strategie”, mai spune avocatul.

Avocatul Toni Neacșu

„PSD ar trebui să atace în justiție și această hotărâre”

El consideră că social-democrații ar trebui să conteste în instanță și eventuala adoptare a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030.

„Dacă PSD este consecvent și atent la respectarea stării de constituționalitate ar trebui să atace în justiție și această hotărâre, ceea ce va duce previzibil la suspendarea efectelor ei juridice, cu toate consecințele negative pe care ni le putem imagina. De altfel, suspendarea acestei eventuale HG poate fi obținută ușor de orice persoană care justifică un interes, adoptarea ei abuzivă fiind evidentă și confirmată anticipat atât de Curtea Constituțională, cât și de instanțele de contencios administrativ. De exemplu, instanțele au decis că un partid politic (de exemplu AUR) are interes legitim în ataca o Hotărâre de guvern nelegală emisă de un guvern demis.

De la momentul atacării de către PSD a celor 11 hotărâri de Guvern acesta din urmă a mai emis acte normative similare, cu nesocotirea regimului lui juridic de Guvern demis”, explică Toni Neacșu.

Fostul membru al CSM îl acuză pe Bolojan că încearcă să lase impresia că Executivul poate funcționa în continuare în aceleași condiții ca înainte de demitere.

„Ilie Bolojan are tot interesul să lase impresia, contrar realității juridice și constituționale, că activitatea Guvernului său nu este practic blocată și că poate funcționa ca și când nu ar fi demis, deci poate rămâne în această situație mult și bine. Nu poate, activitatea lui legislativă este anulată aproape complet, poate lua doar simple măsuri de administrare, insuficiente pentru a răspunde nevoilor de guvernare a țării. Pentru orice altceva trebuie să se adreseze Parlamentului, care în această perioadă de blocaj guvernamental funcționează și ca un Guvern paralel”, mai spune el.

Premierul Ilie Bolojan sustine o declaratie de presa la sediul Guvernului. Seful Executivului a oferit prima reactie oficiala dupa ce ministrii PSD si-au depus demisiile in masa, joi, 23 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

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