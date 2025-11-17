Prima pagină » Actualitate » Toni Neacșu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „atacă independența justiției” și că protejează politicienii anchetați: „Nimeni nu se revoltă”

Bianca Dogaru
17 nov. 2025, 17:00, Actualitate
Avocatul Toni Neacșu lansează un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că încearcă să impună un tratament special pentru politicienii cu dosare penale și că blochează anchete sensibile. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta afirmă că declarațiile președintelui reprezintă „un atac direct la independența justiției”, iar tăcerea instituțiilor și a liderilor de opinie „șochează”.

„Atacurile președintelui Nicușor Dan la independența justiției în a ancheta politicieni continuă și nimeni nu se revoltă, media nici măcar nu tresare, iar liderii de opinie aplaudă ceea ce pe vremuri ar fi determinat mișcări masive în stradă. Politicienii sunt și ei cetățeni și simpli muritori ca noi toți, așa încât nu ar trebui să aibă parte de nici un tratament privilegiat în fața procurorilor. Toți suntem egali în fața legii penale, iar dosarele penale nu pot fi rezolvate mai repede pentru unii doar pentru că dețin funcții în stat, în timp ce toți ceilalți trebuie să-si aștepte rândul până când procurorii vor gasi timp și chef să facă ceva și în dosarele lor.”

Neacșu reacționează și la afirmația făcută de Nicușor Dan la România Tv, unde președintele a spus: „Deci dacă e un om politic, hai să terminăm în 6 luni un dosar. Trebuie să ajungem la un context administrativ în care aceste suspiciuni să se încheie repede pentru niște oameni care reprezintă statul român, lucrurile să se tranșeze foarte repede. Sunt multe lucruri despre eficiența actului de justiție, inclusiv a cercetării penale, pe care va trebui să le abordăm” 

Sursa foto: Mediafax foto

Avocatul spune că această abordare este neconstituțională și periculoasă și sugerează că președintele ar trebui să spună explicit dacă dorește termene de prescripție speciale „ridicol de mici” doar pentru clasa politică.
„Da, justiția penală ar trebuie să se desfășoare mult mai rapid, dar asta pentru toți nu numai pentru o elită politică, iar dacă totuși nu merge suficient de repede singurele consecințe nu pot fi decât cele prevăzute de lege, adică intervenția prescripției, asta dacă întârzierea e suficient de lungă încat să decadă statul din dreptul de a mai aplica o pedeapsă. Deci dacă dorește micșorarea termenelor de prescripție președintele să o spună explicit, eventual punem unele speciale, ridicol de mici, un an-doi, numai pentru politicieni.”
Neacșu vorbește despre două cazuri sensibile: blocarea plângerii penale în ceea ce o privește pe Oana Gheorghiu și numirea lui Vlad Voiculescu drept „consilier onorific”, deși acesta este suspect într-un dosar DNA de 1 miliard de euro. Avocatul reamintește că urmărirea penală împotriva lui Voiculescu a fost cerută chiar de fostul președinte Klaus Iohannis, „nu de cel care îl protejează acum”.
„Trecerea a 2 ani de urmărire penală în ce-l privește pe ex-ministrul Vlad Voiculescu nu șterge cu buretele faptul că vorbim de posibila infracțiune cu prejudiciul de departe cel mai mare din istoria justiției, de 1 miliard de euro, și mai ales faptul că urmărirea penală față de acesta a fost cerută chiar de Președintele României, e adevărat altul decât cel care-i oferă protecția sa în fața DNA acum, Klaus Iohanis. Vinovățiile sau nevinovațiile se stabilesc exclusiv în justiție, după proceduri stricte și de către persoane special învestite cu autoritatea asta, nu de către Președintele României, indiferent cât timp a pierdut el prin instanțe în dosarele Primăriei sau ale ONG-ului său.”
Surse foto: Mediafax foto

