Toni Neacșu: Jalonul 215 nu poate fi îndeplinit prin adoptarea legii privind magistrații, pentru că acesta privește toate pensiile de serviciu

16 nov. 2025, 17:27, Știri politice
Toni Neacșu, fostul membru al CSM, a adus în atenție că în urma ședinței ECOFIN, care va avea loc în decembrie 2025, se va verifica îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate pentru deblocarea sumei totale de 869 mil euro din PNRR. Fostul judecător susține că jalonul 215 „nu poate fi îndeplinit prin adoptarea legii privind magistrații, pentru că acesta privește toate pensiile de serviciu”.

Cerere de plată nr. 3 fusese suspendată temporar, până în momentul în care se îndeplinesc toate jaloanele. Pe 28 noiembrie 2025 se vor împlini cele 6 luni aferente implementării tuturor măsurilor necesare în vederea deblocării integrale a cererii de plată nr. 3. Această suspendare din cererea de plată privește trei jaloane nerealizate, așa cum menționează Toni Neacșu.

De menționat faptul c jalonul 215 vizează intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale. Aici sunt incluse și pensiile judecătorilor și cele ale magistraților.

„Ședința ECOFIN care va verifica îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate pentru deblocarea sumei totale de 869 mil euro, suspendată la 28.05.2025, va avea loc la 11.12.2025.
28.11.2025 este doar data la care se vor împlini cele 6 luni prevăzute de legislatia europeană (Regulamentul RR) pentru remedierea acestor întârzieri.

Suspendarea din cererea de plată nr. 3 privește 3 jaloane nerealizate, după cum urmează:

– Jalonul numărul 440, adică operaționalizarea și funcționarea Autorității de Monitorizare a Indicatorilor de Performanță a Întreprinderilor Publice (AMEPIP) – suma suspendată este de 330 de milioane de euro
– Al doilea jalon (121) are legătură cu administratorii de companii din cadrul Ministerului Energiei – suma blocată este de 227 de milioane de euro
– Al treilea jalon vizează pensiile speciale – valoarea suspendată este de 231 de milioane de euro

Guvernul se află în întârziere pe toate cele 3 jaloane”, a menționat Toni Neacșu pe Facebook.

„La AMEPIP trebuia numită o nouă conducere după criterii obiective”

Fostul judecător a mai menționat faptul în cadrul AMEPIP – Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice ar fi trebuit să se numească o nouă conducere „după criterii obiective”. În cazul companiilor din domeniul energiei, el susține că administratorii (43 la număr) sunt desemnați după „criterii transparente”. El mai precizează că jalonul 215 „nu poate fi îndeplinit prin adoptarea legii privind magistrații”.

„La AMEPIP trebuia numită o nouă conducere după criterii obiective și încă nu este, iar la companiile din domeniul energiei procedurile de desemnare a administratorilor (un număr de 43) după criterii transparente sunt în curs, iar unele nici nu au început. E puțin probabil, dacă nu imposibil, ca în 10 zile toate aceste proceduri să se finalizeze.

Jalonul 215 nu poate fi îndeplinit prin adoptarea legii privind magistrații, pentru că acesta privește toate pensiile de serviciu, respectiv pensiile aflate în plată nu cele viitoare la care se referă legea Guvernului, iar oricum cele ale magistraților reprezintă doar 5750 din peste 211.000”, a mai precizat fostul judecător.

Salarii de 500.000 de euro la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. „Dăruiește viață” le-a dăruit angajaților organizației salarii de corporație. Jumătate de milion de euro a fost partea vicepremierului și a apropiaților, din donații, numai în 2024

