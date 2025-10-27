Parchetul Judecătoriei Sector 1 a anunțat luni, 27 octombrie, că procurorul de caz a decis clasarea dosarului, în care un șofer a fost acuzat de Jandarmeria București că s-ar fi urcat la volan, sub influența substanțelor psihoactive și ar fi încercat să intre la data de 23 octombrie în gardul Ambasadei Rusiei la București. În acest context, avocatul Toni Neacșu a ironizat site-ul televiziunii DIGI24, care a publicat cele două știri, astfel încât pare ca și cum publicația s-ar contrazice.

După ce procurorul de caz a decis clasarea dosarului, deoarece șoferul inculpat nu era drogat, avea permis și nici nu a intrat în gardul Ambasadei Rusiei, știrea a fost preluată de mai multe publicații, inclusiv de Digi 24.

Pe site-ul Digi 24, știrea inițială despre presupusul șofer „drogat” apare publicată alături de noul articol în care șoferul se dovedește a fi nevinovat, generând un evident amuzament.

Acest aspect a fost sesizat și de avocatul Toni Neacșu care a postat o imagine cu nefericita alăturare a celor două articole și a comentat ironic: „În România n-ai cum să te plictisești”.

Decizia Parchetului în cazul șoferului

Potrivit Parchetului, șoferul în cauză nu avea permisul suspendat, nu era sub influența drogurilor și nici nu a încercat să intre în poarta reprezentanței diplomatice.

După incident, pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru infracțiunile de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și, in rem, pentru „conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe”.

Parchetul contrazice ce spunea Jandarmeria despre bărbat

„În esență, din probatoriul administrat a rezultat că în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, suspectul nu avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ci acestuia i se eliberase anterior o dovadă cu drept de circulație, iar referitor la infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența altor substanțe, potrivit buletinului de analiză toxicologică, nu au fost identificate în organismul șoferului substanțe psihoactive”, a transmis, luni, printr-un comunicat de presă, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1.

Procuror: „Nu a încercat nimeni să intre în sediul Ambasadei Rusiei”

În ceea ce privește acuzația referitoare la faptul că șoferul ar fi încercat să intre în gardul Ambasadei Rusiei la București, purtătorul de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Sectorului 1, Călin Bogdan, a precizat că nimeni nu a formulat vreo plângere în acest sens. Din acest motiv, bărbatul nu a fost cercetat pentru fapte de distrugere sau tentativă de violare de sediu profesional, transmite Hotnews.

Procurorul a declarat că presupusul incident de la Ambasada Rusiei nu a avut, de fapt, loc:

„Nu s-a întâmplat așa ceva. Bărbatul se plimba cu mașina, mergea foarte încet, dar nu a încercat nimeni să intre în sediul Ambasadei Rusiei”, a declarat acesta pentru sursa citată.

