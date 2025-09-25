Schimbare de ultimă oră în cazul lui Toto Dumitrescu, fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii. Judecătorii au schimbat decizia în cazul tânărului actor, care a fugit de la locul unui accident.

După ce a fost prins și dus la analize medicale, Toto Dumitrescu a fost depistat pozitiv la substanțe halucinogene. Judecătorii l-au plasat în arest la domiciliu, informează România TV.

Fiul fostului mare fotbalist a fost depistat pozitiv

Potrivit Brigăzii Rutiere, bărbatul de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia. Accidentul s-a produs săptămâna trecută, la intersecția bulevardelor Primăverii și Mircea Eliade. Potrivit anchetei Gândul, există circumstanțe agravante față de autorul accidentului.

Din primele informații, o șoferiță în vârstă de 23 de ani intenționa să vireze la stânga, însă a fost lovită de autoturismul condus de Toto Dumitrescu, care circula cu viteză mare. Mașina victimei a fost avariată grav, iar tânăra a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

