Trei bărbați, un cetățean albanez de 44 de ani și doi români de 43 și 44 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT Iași pentru trafic de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022 – septembrie 2025, cei trei ar fi deținut și vândut cocaină în municipiul Iași. Cetățeanul albanez ar fi fost principala sursă de aprovizionare pentru cei doi români. Tranzacțiile erau efectuate doar cu persoane de încredere, în locații stabilite de suspecți. Unul dintre bărbați folosea frecvent un autoturism inclus și în activități de ride-sharing.

Potrivit surselor G4Media, albanezul este Lek Colaj, considerat a fi unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa.

Prinși în flagrant lângă Aeroportul Internațional Iași

Luni, cetățeanul albanez și bărbatul de 43 de ani au fost prinși în flagrant lângă Aeroportul Internațional Iași, având asupra lor 14 doze de cocaină destinate vânzării.

Perchezițiile au scos la iveală aproximativ 800 de grame de cocaină, 6 cântare de mare precizie, 158.200 euro, 539.650 lei, 1.200 dolari și 590 lire, dar și două pistoale de calibru 9 mm și 7,65 mm, cu cartușe, deținute ilegal. În plus, polițiștii au descoperit alte 88 de elemente de muniție, 28 de pietre ce semănau cu diamante, ceasuri de lux, monede de colecție, obiecte metalice și unități de stocare a datelor.

Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar procurorii urmează să ceară Tribunalului Iași arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

