Prima pagină » Actualitate » Trafic BLOCAT pe DEx12: Două tiruri s-au ciocnit și tone de alimente au ajuns pe șosea

Trafic BLOCAT pe DEx12: Două tiruri s-au ciocnit și tone de alimente au ajuns pe șosea

Bianca DogaruElena Ailuţoaei
26 aug. 2025, 15:02, Actualitate
Trafic BLOCAT pe DEx12: Două tiruri s-au ciocnit și tone de alimente au ajuns pe șosea
Galerie Foto 2

Un grav accident rutier a blocat circulația pe Drumul Expres 12 (DEx12), la kilometrul 78, în zona localității Negreni, pe sensul de mers Craiova-Pitești. În accident au fost implicate două autocamioane, iar traficul este estimat să fie reluat după aproximativ 4 ore.

Potrivit reprezentanților IPJ Olt, la fața locului se află polițiștii care investighează împrejurările producerii accidentului. În urma impactului, mai multe tone de alimente transportate de tiruri au ajuns pe carosabil, ceea ce a complicat și mai mult situația.

În tot acest timp, traficul a fost deviat pe Drumul Național 65, pentru ca șoferii să poată ocoli zona afectată. Reprezentanții autorităților recomandă prudență maximă și respectarea indicațiilor poliției până la reluarea circulației pe DEx12.

„În acest moment, traficul rutier pe Drumul Expres 12 (DEx12) este blocat total, la kilometrul 78, în zona localității Negreni, pe ambele benzi ale sensului de mers către Pitești, ca urmare a producerii unui eveniment rutier în care ar fi fost implicate două autocamioane.
Polițiștii sunt prezenți la fața locului pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Sebastian Popescu, fost candidat la președinție, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Poliţiştii îl caută pe Gânj în tunelurile subterane construite de Ceauşescu. Este liber de o lună şi jumătate
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Începerea anului universitar, amânată? Studenții sunt nemulțumiți de tăierea burselor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Fost candidat la prezidențiale, acuzat că a încercat să racoleze un minor 
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Dinții unei vaci oferă indicii despre transportul pietrelor de la Stonehenge