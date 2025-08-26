Trafic BLOCAT pe DEx12: Două tiruri s-au ciocnit și tone de alimente au ajuns pe șosea

Un grav accident rutier a blocat circulația pe Drumul Expres 12 (DEx12), la kilometrul 78, în zona localității Negreni, pe sensul de mers Craiova-Pitești. În accident au fost implicate două autocamioane, iar traficul este estimat să fie reluat după aproximativ 4 ore.

Potrivit reprezentanților IPJ Olt, la fața locului se află polițiștii care investighează împrejurările producerii accidentului. În urma impactului, mai multe tone de alimente transportate de tiruri au ajuns pe carosabil, ceea ce a complicat și mai mult situația.

În tot acest timp, traficul a fost deviat pe Drumul Național 65, pentru ca șoferii să poată ocoli zona afectată. Reprezentanții autorităților recomandă prudență maximă și respectarea indicațiilor poliției până la reluarea circulației pe DEx12.

„În acest moment, traficul rutier pe Drumul Expres 12 (DEx12) este blocat total, la kilometrul 78, în zona localității Negreni, pe ambele benzi ale sensului de mers către Pitești, ca urmare a producerii unui eveniment rutier în care ar fi fost implicate două autocamioane.

Polițiștii sunt prezenți la fața locului pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.

AUTORUL RECOMANDĂ: