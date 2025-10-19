Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Dâmbovița în urma unui incediu. O femeie a fost găsită moartă

Tragedie în Dâmbovița în urma unui incediu. O femeie a fost găsită moartă

19 oct. 2025, 21:49, Actualitate
Tragedie în Dâmbovița în urma unui incediu. O femeie a fost găsită moartă

O femeie și-a găsit sfârșitul, duminică seară, într-o locuință din comuna Tărtășești din județul Dâmbovița, acolo unde a avut loc un incendiu. Cadavrul femeii a fost găsit de către pompierii care au reușit să stingă focul.

O femeie a fost găsită moartă în urma unui incendiu produs la o casă în județul Dâmbovița

Incendiul a fost anunțat duminică după-amiază, la ora 18:38, prin apel la 112, la o casă din localitatea Tărtășești. La fața locului au ajuns pompierii de la Garda de Intervenție Răcar cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar și cei de la Detaşamentul de Pompieri Titu cu o autospecială de stingere cu apă.

Au fost trimise și trei autosanitare, o ambulanță SMURD și două de la Serviciul de Ambulanță Județean.

„La sosirea echipajelor incendiul se manifesta în mod generalizat la nivelul locuinţei, pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi. Incendiul este lichidat, se acţionează pentru înlăturarea efectelor negative. În interiorul locuinţei pompierii au identificat o persoană de sex feminin decedată”, anunță Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița.

