EXPLOZIE la o casă din Ulmi, din cauza unei centrale termice. Două persoane au ajuns la spital

Panică în comuna Ulmi de lângă Târgoviște! O centrală termică a explodat într-o locuință. Două persoane au ajuns de urgență la spital.

Pompierii intervin de urgență în localitatea Ulmi, județul Dâmbovița, în urma producerii unei deflagrații neurmate de incendiu la o casă.

La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de la Detașamentul de Pompieri Târgoviște, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

Deflagrația s-a produs la o centrală termică, situată în bucătăria locuinței.

Două persoane, un bărbat în vârstă de 49 de ani și o femeie de 51 de ani, conștiente, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații suplimentare.

În urma evenimentului structura de rezistență a locuinței nu a fost afectată.

