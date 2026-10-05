Tragedie în Poliția Constanța. Nicolae avea doar 24 de ani și era la început de carieră, însă a sfârșit tragic

Este doliu în Poliția Constanța după moartea unui agent în vârstă de numai 24 de ani. Nicolae Hangiu, polițist în cadrul Poliției Orașului Hârșova, și-a pierdut viața duminică, 4 octombrie, într-un grav accident rutier produs pe DN 21.

Tânărul polițist se afla în timpul liber și era pasager pe locul din dreapta față al autoturismului implicat în accident. Vestea morții sale a fost anunțată de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

”Inspectoratul de Poliție Județean Constanța deplânge pierderea tragică a unui tânăr coleg, agent de poliție Hangiu Nicolae, din cadrul Poliției Orașului Hârșova, în vârstă de doar 24 de ani”, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit IPJ Constanța, accidentul în care și-a pierdut viața tânărul agent s-a produs duminică, în jurul orei 18:00, pe DN 21. Nicolae Hangiu nu se afla în misiune și nici nu conducea autoturismul. Era pasager pe locul din dreapta față.

”Duminică, 4 octombrie a.c., în jurul orei 18.00, aflat în timpul liber ca pasager pe locul din dreapta față al unui autoturism, acesta a fost implicat într-un grav accident rutier produs pe DN 21, eveniment care, din nefericire, i-a curmat viața”, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Avea doar 24 de ani și era la începutul carierei

Nicolae Hangiu absolvise în decembrie 2024 și își desfășura activitatea în cadrul Poliției Orașului Hârșova. La numai 24 de ani, tânărul se afla la începutul unei cariere în Poliția Română.

Reprezentanții IPJ Constanța și-au exprimat solidaritatea cu familia lui Nicolae Hangiu în aceste momente și au deplâns dispariția unui coleg aflat la început de drum.

”În aceste clipe de grea încercare, conducerea și întregul colectiv al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța sunt cu sufletul alături de familia îndoliată. Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe și le oferim tot sprijinul nostru pentru a depăși această imensă tragedie. ​Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.