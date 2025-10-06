Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor”

Într-o intervenție avută duminică seară, 5 octombrie, la Digi24, Traian Băsescu a abordat și subiectul anulării alegerilor prezidențiale. Fostul președinte al României s-a declarat convins de faptul că decizia a fost una internă – „o afacere dâmbovițeană” -, luată pentru interesul de moment al partidelor politice aflate la putere. Mai mult, Băsescu a precizat că niciun argument prezentat nu îl poate face să creadă că învingătorul turului 1, Călin Georgescu, ar fi „omul rușilor”.

În opinia sa, rușii doar au profitat de haosul politic existent în România, dar nu au intervenit pentru a influența rezultatul alegerilor prezidențiale.

Băsescu: „Au distrus, pur și simplu, procesul electoral”

Traian Băsescu susține cu tărie că interesele de partid au dictat cursul evenimentelor legate de desfășurarea alegerilor, în 2024.

„Din interese de partid au distrus, pur și simplu, procesul electoral în anul 2024. Toți au fost de acord – și PSD, și PNL, și UDMR – să amestece europarlamentarele cu «localele», complet nerecomandat de Comisia de la Veneția, și imposibilă campanie și pentru europarlamentari, și pentru primari.

Apoi, au făcut cea mai spectaculoasă mizerie politică – la alegerile prezidențiale a fost turul 1, au intercalat alegerile parlamentare după o săptămână, și au făcut apoi turul 2 la alegerile prezidențiale. Rezultatul este cel pe care l-am văzut. Nu a ieșit cine trebuie, pentru că au și calculat prost mișcarea voturilor, și au făcut ceea ce va rămâne pentru totdeauna în istoria României – anularea alegerilor fără argumente.

Pentru mine nu e un argument că procurorul general a prezentat rechizitoriul, dacă înțeleg bine. Nu este un argument, pentru că l-aș crede după ce ar fi validat de un judecător. Informațiile din raport, Nicușor Dan le-a pus sub semnul întrebării. A spus: «Vor mai veni date și voi reveni să le clarificăm»”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

„Scopul: obținerea rezultatului maxim pentru partide”

„Dar, eu susțin fără rezerve că anularea alegerilor a fost o afacere românească, că debandada din sistem – anularea alegerilor prezidențiale – a fost o afacere românească. Mixarea alegerilor din 2024, patru rânduri de alegeri amestecate, n-a fost decât în scopul obținerii rezultatului maxim pentru partide… și n-au reușit să obțină rezultatul maxim scontat.

Și ultimul lucru pe care cred că l-au pierdut a fost capacitatea de a număra cum mișcă voturile, pentru că știm toți, a spus-o și Simonis, a spus-o și primarul de Buzău – am primit instrucțiuni să punem voturi la George Simion. Evident, n-au pus cum trebuie, pentru că Marcel Ciolacu n-a intrat în turul 2.

Dacă Marcel Ciolacu intra în turul doi, nu se anulau alegerile sub nicio formă. Dacă n-a intrat în turul 2, s-au anulat alegerile. Pentru că nu-l voiau nici pe Călin Georgescu, pe care nici eu nu l-aș vota pentru nimic în lume, nu o voiau nici pe doamna Lasconi”, a explicat fostul președinte.

Ce joc au făcut rușii

„Or, aici, România a intrat într-o criză de credibilitate incredibilă, iar eforturile pe care le face Nicușor Dan acum, să mai explice cu rușii, atât cât se poate, e o copilărie. Eu susțin că este o afacere dâmbovițeană afacerea anulării alegerilor.

Părerea mea este că rușii au jucat, categoric, când au văzut că e loc să joace datorită prostiilor, a confuziilor pe care le-au creat partidele aflate la guvernare cu organizarea alegerilor; au venit și rușii cu propaganda lor.

Dar, pe mine nu mă poate convinge nimeni că acest Georgescu este omul rușilor. El a devenit susținut de ruși pentru că le-a convenit. E jocul pe care rușii l-au făcut”, a insistat Băsescu.

„De ce nu cred în povestea asta cu omul rușilor? Pentru că omul ăsta a fost la mine în birou în 2011. Era, cred, în Ministerul de Externe sau la Ministerul Mediului, a lucrat ani de zile. A fost trimis de Baconschi, deci, în timpul guvernării mele, la unul pentru niște negocieri pe niște rezoluții legate de mediu, deci nu este format de instituțiile rusești, este format de instituțiile românești”, și-a amintit fostul șef al statului.

„Noi am creat condiții să se amestece rușii, prin modul cum am organizat alegerile și cum s-au manifestat. Exact cum s-a manifestat și JD Vance, să mă scuzați, da, Vance ne-a acuzat că am anulat alegerile, Putin ne-a acuzat săptămâna trecută și ne-a dat exemplu că am anulat alegerile. Dar, faptul că în materialul prezentat de președintele Dan una din informații este că s-au creat adrese din 2022-2023 și că ele au fost activate cu o zi înainte de vot… Cât de proști să fie rușii ca să pregătească site-uri de atac, de promovare a lui Călin Georgescu în Rusia? Le puteau face într-o țară africană, le puteau face în Asia, le puteau face oriunde”, consideră Traian Băsescu.

Despre implicarea CSAT-ului în alegeri

În schimb, fostul președinte consideră că Georgescu „a fost susținut de Kremlin, da, pentru că s-a intrat în hora în care s-a intrat și propaganda Kremlinului nu avea cum să rateze ocazia de a discredita un proces de alegeri din România”.

„De asemenea, nu-i cred atât de proști încât să-și fi instalat în Rusia toată infrastructura de falsificare a alegerilor. Nu-i cred pentru nimic în lume. Nu cred asta. Nu este Rusia cea care a inițiat, a pregătit și a executat operațiunea. Rusia a valorificat-o propagandistic, după părerea mea, atât. L-a susținut pe Georgescu. Dacă era Georgescu omul rușilor, îl devoalau, să spună că îl susțin pe Georgescu. Puteți să întoarceți și Constituția, și legea CSAT-ului pe toate părțile și nu veți găsi nicio atribuțiune a CSAT-ului legată de alegeri. Validarea voturilor, a corectitudinii campaniei le face AP-ul cu Biroul Electoral Central, sunt alte instituții. De unde a venit inovația cu CSAT? S-a vrut o protecție majoră. Trebuie să nu ne facem că uităm ceva. Declarația lui Ciolacu, care a spus că «Au vrut să renumere, dar eu nu m-am băgat la treaba asta ca să anulăm alegerile», este declarația lui Ciolacu, nu a mea. Deci, cu formularea «să anulăm alegerile» nu este a mea, este a lui Ciolacu, care este vicepreședinte CSAT”, a pus punctul pe i Traian Băsescu.

