Prima pagină » Actualitate » Adriana Săftoiu, fostă consilieră a lui Traian Băsescu, a primit aviz favorabil pentru funcția de președinte al Societății Române de Televiziune

Adriana Săftoiu, fostă consilieră a lui Traian Băsescu, a primit aviz favorabil pentru funcția de președinte al Societății Române de Televiziune

Ruxandra Radulescu
25 nov. 2025, 18:13, Actualitate
Adriana Săftoiu, fostă consilieră a lui Traian Băsescu, a primit aviz favorabil pentru funcția de președinte al Societății Române de Televiziune

Adriana Săftoiu a primit aviz favorabil, marți, din partea Comisiilor de cultură ale Senatului şi Camerei Deputaților pentru funcţia de preşedinte – director general al Societății Române de Televiziune, transmite Agerpres. 

Adriana Săftoiu a fost avizată în fruntea SRT cu 20 de voturi ‘pentru, şase voturi împotrivă şi o abţinere.

Funcţia de preşedinte – director general al Societății Române de Televiziune urmează să fie ocupată de Adriana Săftoiu după ce va fi validată miercuri şi de plenul comun al Parlamentului.

Adriana Săftoiu: „Televiziunea Română, percepută mai degrabă ca o instituție bugetară, decât o instituție media”

În cadrul audierilor, Adriana Săftoiu a subliniat că, din păcate, Televiziunea Română este percepută ca o instituție bugetară, mai degrabă, decât o instituție media, inclusiv de către instituțiile statului.

Ea a adăugat că nu are posibilitatea să clarifice deocamdată care este situația Televiziunii Române, dar, într-un termen rezonabil, va reveni în fața parlamentarilor pe această temă, în cunoștință de cauză!

‘Ce e clar este că Televiziunea Română, în acest moment, este o instituție, din păcate, precepută mai degrabă ca o instituție bugetară decât ca o instituție media. Chiar şi instituțiile statului se raportează la Televiziunea publică ca la o instituție bugetar-administrativă. Și cred că, din acest punct de vedere, va trebui să facem foarte multe lucruri ca să schimbăm această percepție.

Cu rezervă aș spune că s-ar putea ca și o parte din personalul instituției să își gândească la modul acesta statutul pentru că, e adevărat, Televiziunea Română este finanțată în proporţie de aproape 90% din bugetul de stat şi din păcate o mare parte din aceste venituri se duc pe salarii’, a subliniat Adriana Săftoiu.

„Menirea Televiziunii Române nu este să facă audiență”

Aceasta a vorbit şi despre audiențele foarte mici înregistrate de Televiziunea publică, unele canale având chiar audiență zer

‘Sigur că menirea Televiziunii Române nu este să facă audiență, prin lege este definită ca serviciu public. (…) Trebuie să gândim împreună cu Consiliul de administrație, cu Comitetul director care va fi, cum împăcăm noi legea, cerinţele care se adresează prin lege televiziunii şi totuşi o audiență care să nu fie aşa. (…) În momentul în care vezi că sunt nişte canale care fac zero, zero, zero, îți pui întrebarea ce se întâmplă, a susținut Adriana Săftoiu.

Membrii Consiliilor de administrație ale Societății Române de Televiziune şi Societății Române de Radiodifuziune şi-au desemnat, în 18 noiembrie, în şedinţe separate, propunerile pentru președinții – directori generali ai celor două instituții.

Foto: Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

VIDEO Cristoiu anunță vești bune pentru Nicușor Dan după incidentul cu drone: „În sfârșit are o dronă pe care să o pipăie”
23:19
Cristoiu anunță vești bune pentru Nicușor Dan după incidentul cu drone: „În sfârșit are o dronă pe care să o pipăie”
ACTUALITATE Daniel Băluță: „La alegerile locale alegem MANAGERI, administratori ai orașului”
23:00
Daniel Băluță: „La alegerile locale alegem MANAGERI, administratori ai orașului”
ACTUALITATE Anunțul ministrului ungar de Externe despre interesul Ungariei de a importa gaze din Neptun Deep. Interesul MOL pentru Lukoil
22:29
Anunțul ministrului ungar de Externe despre interesul Ungariei de a importa gaze din Neptun Deep. Interesul MOL pentru Lukoil
SPORT Echipa Națională a României, umilită pe aeroportul din Mexic. Sportivii români, reținuți 12 ore și alungați din țara gazdă
21:22
Echipa Națională a României, umilită pe aeroportul din Mexic. Sportivii români, reținuți 12 ore și alungați din țara gazdă
BREAKING NEWS Incendiu puternic lângă București. Flăcări uriașe și degajări mari de fum în Domnești
20:40
Incendiu puternic lângă București. Flăcări uriașe și degajări mari de fum în Domnești
APĂRARE Ionuț Moșteanu explică de ce nu a fost doborâtă drona rusească din Vaslui: „Nu au reuşit să o prindă pe radar”
20:30
Ionuț Moșteanu explică de ce nu a fost doborâtă drona rusească din Vaslui: „Nu au reuşit să o prindă pe radar”
Mediafax
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace
Mediafax
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
SĂNĂTATE Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier
22:56
Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier
EXCLUSIV Imagini inedite din ședința „Coaliției Voinței”: liderii UE triști și fără soluții în fața inițiativei de pace a lui Trump pe Ucraina. Nicușor Dan ascultă cuminte și ia notițe din Zelenski
22:56
Imagini inedite din ședința „Coaliției Voinței”: liderii UE triști și fără soluții în fața inițiativei de pace a lui Trump pe Ucraina. Nicușor Dan ascultă cuminte și ia notițe din Zelenski
VIDEO Daniel Băluță: „Măsurile sociale nu sunt destinate oamenilor care nu muncesc și nu au muncit”
22:30
Daniel Băluță: „Măsurile sociale nu sunt destinate oamenilor care nu muncesc și nu au muncit”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gigi Nețoiu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gigi Nețoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
EXTERNE Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de 130.000 de euro
21:57
Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de 130.000 de euro