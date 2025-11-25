Adriana Săftoiu a primit aviz favorabil, marți, din partea Comisiilor de cultură ale Senatului şi Camerei Deputaților pentru funcţia de preşedinte – director general al Societății Române de Televiziune, transmite Agerpres.

Adriana Săftoiu a fost avizată în fruntea SRT cu 20 de voturi ‘pentru, şase voturi împotrivă şi o abţinere.

Funcţia de preşedinte – director general al Societății Române de Televiziune urmează să fie ocupată de Adriana Săftoiu după ce va fi validată miercuri şi de plenul comun al Parlamentului.

Adriana Săftoiu: „Televiziunea Română, percepută mai degrabă ca o instituție bugetară, decât o instituție media”

În cadrul audierilor, Adriana Săftoiu a subliniat că, din păcate, Televiziunea Română este percepută ca o instituție bugetară, mai degrabă, decât o instituție media, inclusiv de către instituțiile statului.

Ea a adăugat că nu are posibilitatea să clarifice deocamdată care este situația Televiziunii Române, dar, într-un termen rezonabil, va reveni în fața parlamentarilor pe această temă, în cunoștință de cauză!

‘Ce e clar este că Televiziunea Română, în acest moment, este o instituție, din păcate, precepută mai degrabă ca o instituție bugetară decât ca o instituție media. Chiar şi instituțiile statului se raportează la Televiziunea publică ca la o instituție bugetar-administrativă. Și cred că, din acest punct de vedere, va trebui să facem foarte multe lucruri ca să schimbăm această percepție.

Cu rezervă aș spune că s-ar putea ca și o parte din personalul instituției să își gândească la modul acesta statutul pentru că, e adevărat, Televiziunea Română este finanțată în proporţie de aproape 90% din bugetul de stat şi din păcate o mare parte din aceste venituri se duc pe salarii’, a subliniat Adriana Săftoiu.

„Menirea Televiziunii Române nu este să facă audiență”

Aceasta a vorbit şi despre audiențele foarte mici înregistrate de Televiziunea publică, unele canale având chiar audiență zer

‘Sigur că menirea Televiziunii Române nu este să facă audiență, prin lege este definită ca serviciu public. (…) Trebuie să gândim împreună cu Consiliul de administrație, cu Comitetul director care va fi, cum împăcăm noi legea, cerinţele care se adresează prin lege televiziunii şi totuşi o audiență care să nu fie aşa. (…) În momentul în care vezi că sunt nişte canale care fac zero, zero, zero, îți pui întrebarea ce se întâmplă, a susținut Adriana Săftoiu.

Membrii Consiliilor de administrație ale Societății Române de Televiziune şi Societății Române de Radiodifuziune şi-au desemnat, în 18 noiembrie, în şedinţe separate, propunerile pentru președinții – directori generali ai celor două instituții.

