TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile”

Președintele Donald Trump a decis să răspundă presei care l-a criticat pentru faptul că nu a ajuns la un acord de încetare a focului cu Putin, în cadrul întâlnirii din Alaska, desfășurată vineri 15 august. Liderul de la Casa Albă a precizat că „situația Rusia-Ucraina” este „războiului lui Joe Biden” și că nu are nevoie de „nevoie de sfatul oamenilor care au lucrat la toate aceste conflicte ani de zile și nu au fost niciodată capabili să facă nimic pentru a le opri”.

Donald Trump a subliniat pe platforma de socializare Truth Social că nu are nevoie să ia aminte la ceea ce spun publicații de stânga, precum „Wall Street Journal”, referitor la prestația sa în cadrul summit-ului bilateral cu Vladimir Putin.

„Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, unul dintre ele un posibil dezastru nuclear, și totuși trebuie să citesc și să ascult Wall Street Journal și mulți alții care chiar habar n-au, spunându-mi tot ce greșesc în legătură cu situația Rusia/Ucraina, care este războiul lui Joe Biden, nu al meu.”, a subliniat Trump.

Președintele a mai precizat că dorește să oprească războiul, nu să-l continue, și că în ciuda „criticilor superficiali și foarte geloși”, va reși să o facă.

„Sunt aici doar să-l opresc, nu să-l continui. Nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aș fi fost președinte. Știu exact ce fac și nu am nevoie de sfatul oamenilor care au lucrat la toate aceste conflicte ani de zile și nu au fost niciodată capabili să facă nimic pentru a le opri. Sunt oameni „PROȘTI”, fără bun simț, inteligență sau înțelegere, și nu fac decât să transforme situația dezastruoasă dintre Rusia și Ucraina în una mai dificil de REPARAT. În ciuda tuturor criticilor mei superficiali și foarte geloși, voi reuși – Întotdeauna o fac!!!”, a mai adăugat Donald Trump pe Truth Social.

FOTO: Profimedia